Albares asegura que la reivindicación de soberanía sobre Gibraltar "no cambia un ápice" con el acuerdo

El ministro presidente de Gibraltar, Fabian Picardo; el secretario de Estado de Reino Unido para Europa, Stephen Doughty; el comisario Maro efčovič, y el ministro José Manuel Albares, con el Tratado que normaliza las relaciones UE/Gibraltar - XAVIER LEJEUNE / EUROPEAN COMMISSION

BRUSELAS 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dejado claro este miércoles que la reivindicación de la soberanía de Gibraltar por parte de España "no cambia un ápice" con el acuerdo que han firmado en Bruselas la UE y Reino Unido y que regirá la relación del Peñón con el bloque tras el Brexit.

"La reclamación de soberanía de España no cambia ni un ápice", ha recalcado el ministro en declaraciones a la prensa tras asistir a la firma del "histórico acuerdo", que han rubricado el comisario europeo y negociador para las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, y el secretario de Estado para Europa británico, Stephen Doughty.

El ministro ha recordado que la cuestión de la soberanía está recogida en el Artículo 2 del Tratado, que protege tanto la posición española como la británica respecto al Peñón, que España cedió a Reino Unido en virtud del Tratado de Utrecht de 1713. "España no cambia una coma a su reclamación de soberanía (...) nuestra posición sigue siendo la misma", ha insistido.

Albares ha defendido que lo que hace el acuerdo es "dar un salto espectacular" hacia un futuro de "cooperación y convivencia" entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar. "Dejamos atrás nada más y nada menos que tres siglos marcados por la desconfianza y la confrontación" para avanzar "juntos hacia un futuro lleno de oportunidades", ha esgrimido.

En cuanto a las críticas al tratado por parte de PP y Vox, el ministro ha querido dejar claro que no han sido "todos", poniendo como ejemplo al presidente de la Junta de Andalucía, el 'popular' Juanma Moreno, que lo ha respaldado, al tiempo que ha incidido en que también ellos se van a beneficiar de la libre circulación de personas y mercancías que contempla el acuerdo.

Así, a quienes no estaban a favor del acuerdo les ha dicho que, aunque no lo sepan, "ellos también han ganado, porque este es un acuerdo a favor de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar, de sus intereses y de su futuro". "Y porque al final cooperar, invertir en convivencia y crear convivencia", como hace el acuerdo, "solo puede redundar en beneficio de España".

El ministro acompañará este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el "acto de demolición" de la Verja que está previsto en La Línea de la Concepción (Cádiz). "Va a ser un momento de felicidad, un momento emotivo, un momento que va a marcar el inicio de esta nueva era", ha dicho sobre el acto.

Asimismo, ha puesto de relieve que a partir de esta medianoche, cuando entrará en vigor de manera provisional el acuerdo, desaparecerá finalmente "el último muro de la Europa continental".

"Este acuerdo, que por fin es una realidad, es un éxito. Un éxito para el Campo de Gibraltar, un éxito para Andalucía, un éxito para España, un éxito para Europa", ha remarcado.