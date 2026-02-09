Albares califica la relación entre España y Marruecos como "una de las más potentes", tras reunirse con Burita

Archivo - El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de Marruecos, Naser Bourita. - MINISTERIO EXTERIORES - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado la relación entre España y Marruecos como "una de las más potentes", después de reunirse este lunes con su homólogo marroquí, Naser Burita.

"La relación bilateral entre España y Marruecos es una de las más potentes del mundo. Nuestra amistad y cooperación vive su mejor momento histórico. Hoy en Madrid con mi buen amigo Naser Burita constato nuestras relaciones sólidas, estratégicas y llenas de futuro", ha señalado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

El ministro ha abundado que el comercio bilateral es "excepcional" con "21.000 millones de euros en 2025". "La cooperación migratoria y policial redunda en la seguridad y estabilidad de nuestros ciudadanos. Tenemos la red más densa de institutos públicos e Instituto Cervantes en el mundo", ha proseguido.

Al hilo, ha defendido que ambos países impulsan los acuerdos firmados en la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada el pasado mes de diciembre. "Caminamos juntos hacia el Mundial 2030 que coorganizamos", ha concluido.

NEGOCIACIONES EN MADRID

Así se ha expresado después de que el ministro de Exteriores de Marruecos se haya reunido con él esta tarde en una visita bajo el marco de las negociaciones albergadas en Madrid entre representantes de España, Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania para lograr una solución al contencioso de la antigua colonia española del Sáhara Occidental.

El pasado jueves, Estados Unidos informó de que junto a la ONU iba a "facilitar" contactos en la capital española entre las seis partes citadas "para la aplicación de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental".

El portal de noticias El Confidencial informó el pasado sábado citando fuentes diplomáticas de que el primer encuentro entre las partes se produciría el domingo en Madrid y con carácter secreto. Las delegaciones estarían dirigidas por los ministros de Asuntos Exteriores de Marruecos, Argelia y Mauritania y un representante del Frente Polisario, según esta fuente.

La negociación se basa en la Resolución 2797, adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2025 a propuesta de Estados Unidos. El texto respalda por primera vez al máximo nivel de la ONU el plan de autonomía marroquí como base para una solución negociada al contencioso.

PREVIAS REUNIONES CON MAURITANIA Y ARGELIA

Así las cosas, Albares recibió el pasado sábado a su homólogo mauritano, Mohamed Salem Uld Merzug, con quien abordó temas de interés bilateral como la migración o la pesca, además de cuestiones relativas a la I Reunión de Alto Nivel (RAN) mantenida el 16 de julio de 2025, en la que se acordó la concesión de un crédito por un total de 50 millones de euros a Mauritania mediante el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID).

Ese mismo día se reunió también con el ministro de Exteriores argelino, Ahmed Attaf, destacando el carácter de socio "estratégico, fiable y constante" de Argelia, y señalando el "momento extraordinario" de las relaciones comerciales bilaterales. Attaf, por su parte, abordó en dicho encuentro la preparación de la próxima visita de Albares a Argelia para "asegurar una preparación óptima de la VIII Reunión de Alto Nivel" bilateral.