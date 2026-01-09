Albares celebra la "etapa que se está abriendo en Venezuela" y espera que el nuevo Gobierno "continúe por esa senda"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante la Conferencia de Embajadores y Embajadoras de España acreditados en el exterior, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). La Con - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado este viernes la "nueva etapa que se está abriendo en Venezuela" al tiempo que ha mostrado su esperanza en que el "nuevo Gobierno" del país, liderado por Delcy Rodríguez, "continúe por esa senda".

En una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press, el ministro ha celebrado el "paso positivo que ha dado la nueva presidenta encargada" con la liberación de cinco ciudadanos españoles, que llegarán este mismo viernes a partir de las 13.15 horas a España.

El titular de Exteriores ha explicado que "todos ellos, sin excepción" le dijeron en la conversación que mantuvieron este jueves que "estaban un poco en estado de shock porque les informaron de que iban a ser liberados en tiempo real". "Se levantaron un día pensando que ahí iban a seguir un tiempo indefinido y unas horas después estaban en la residencia del embajador de España", ha apostillado.

Albares ha anunciado además que el Gobierno está pendiente de que "pueda haber alguna liberación más de algún español". En concreto, el ministro tiene "esperanzas" de que otro nacional "pueda ser puesto en libertad en las próximas horas o incluso en los próximos días".

En este contexto, Albares ha reconocido que lo que espera "es que este paso positivo que se abre en Venezuela continúe". En esa etapa, ha incidido, se encontrará España, que hablará "directamente con el gobierno de Venezuela igual que con Edmundo González y con el resto de líderes de la oposición".

Desde su punto de vista, "lo que hay que propiciar ahora es un diálogo amplio para conseguir una salida venezolana para Venezuela". "No puede ser de otra manera, sólo el pueblo de Venezuela puede decidir el destino de ese país y la salida tiene que ser por supuesto pacífica y democrática (...) y entre venezolanos", ha afirmado.

Para eso, ha continuado, es necesario que "el Derecho Internacional se mantenga" y "que la guerra siga abolida como un instrumento de política exterior", "Lo contrario", ha añadido, "es la ley de la jungla, la ley del más fuerte". "Y desde luego si eso impera todos, absolutamente todos, nos levantaremos en un mundo más inseguro", ha zanjado.