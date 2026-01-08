Sánchez ve en la liberación de españoles en Venezuela "un acto de justicia" y un paso hacia la reconciliación

el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la liberación de cinco españoles por parte del nuevo Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos y ha considerado que supone un paso hacia la reconciliación en el país.

"Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X, después de que Exteriores haya confirmado la puesta en libertad de cinco ciudadanos, incluida una con doble nacionalidad.

"Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos", ha valorado el presidente del Gobierno, que no ha dudado en calificar en los últimos días de violación del Derecho Internacional la captura por parte de Washington del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Sánchez ha compartido el comunicado de Exteriores, en el que el Gobierno ha dicho que recibe esta decisión, que se enmarca en una liberación más amplia de presos venezolanos y de otros países, "como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela".

Según ha indicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones a 'RNE', recogidas por Europa Press, los liberados son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por presuntamente participar en un complot contra Maduro; el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas, y Ernesto Gorbe Cardona, quien fue detenido en diciembre de 2024.

Además, ha indicado, ha sido liberada la hispano-venezolana Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, quien fue detenida en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.

El ministro ha podido hablar por teléfono con todos ellos. "Se encuentran bien", han podido hablar ya con sus familias desde la residencia del embajador en Caracas y se espera que lleguen a España hacia el mediodía de este viernes, ha precisado.