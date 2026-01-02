Albares cita a los embajadores con el lema "España como actor global" y su homólogo de Nigeria como invitado

Archivo - Foto de familia de la IX Conferencia de Embajadores, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 14 de enero de 2024, en Madrid (España) - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acogerá los próximos 8 y 9 de enero la X Conferencia de Embajadores que tendrá en esta ocasión como lema "España como actor global" y al ministro de Exteriores de Nigeria como invitado especial.

La cita reunirá a todos los embajadores españoles acreditados en el exterior y, como en ediciones anteriores, será clausurada el viernes por el Rey Felipe VI, según ha informado este viernes Exteriores en una nota.

Asimismo, está prevista la participación de "varios miembros del Gobierno", además del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sin que su departamento haya aclarado si también participará como en otras ediciones el presidente, Pedro Sánchez.

En esta ocasión, Albares ha invitado al ministro de Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar, siguiendo así con la práctica iniciada el año pasado de contar con la presencia de un jefe de la diplomacia de otro país. En 2025 fue el titular de Exteriores de India quien intervino.

GRUPOS DE TRABAJO

Durante los dos días que durará la conferencia está prevista también la celebración de grupos de trabajo en los que participarán los secretarios y secretarias de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como el subsecretario de Exteriores y los directores de AECID y el Instituto Cervantes.

Igualmente se llevarán a cabo sesiones sectoriales en las que intervendrán directores generales de las distintas unidades del Ministerio.

Asimismo, aprovechando esta cita, Albares develará una placa en reconocimiento a la labor de la organización Women for Afganistan, en presencia de su presidenta, Fawzia Koofi, que también intervendrá en el acto de inauguración, ha precisado el Ministerio.

La de la próxima semana será la cuarta conferencia de embajadores consecutiva que se celebra. La primera reunión de este tipo tuvo lugar con José María Aznar como presidente del Gobierno en 2001, pero desde 2008, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, hasta 2021 no se celebró. La predecesora de Albares, Arancha González Laya, la recuperó entonces y, salvo en 2022, el actual titular la ha preservado.

"Los embajadores y embajadoras españoles acreditados en todo el mundo reflexionarán durante estas dos jornadas sobre los retos de la situación política internacional en el nuevo año", ha señalado Exteriores, destacando que España acogerá en 2026 la Cumbre Iberoamericana y la Conferencia Internacional de Política Exterior Feminista.