Albares condena la ruptura del alto el fuego entre Israel e Irán y reclama una "desescalada inmediata"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado "la ruptura del alto el fuego entre Israel e Irán", después de los bombardeos lanzados la víspera por Teherán a los que respondió el Gobierno de Benjamin Netanyahu, y ha reclamado "una desescalada inmediata".

"Condeno la ruptura del alto el fuego entre Israel e Irán", ha expresado el ministro en un mensaje en la red social 'X', esgrimiendo que "recurrir nuevamente a la violencia traerá aún más sufrimiento".

Albares ha insistido una vez más en que "solo el diálogo y la diplomacia garantizan la paz y estabilidad a la región" y poder tanto ha defendido que "es necesaria una desescalada inmediata".

"No hay solución militar en Oriente Medio", ha reiterado el ministro, en línea con lo que ha venido defendiendo el Gobierno desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero el ataque contra Irán.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia también ha expresado su firme condena por el atentado terrorista perpetrado el domingo por Hamás, que dejó un muerto y cuatro heridos en el centro de Israel, así como "el lanzamiento continuado de cohetes por parte de Hezbolá" contra territorio israelí.

Así las cosas, el ministro de Exteriores ha defendido que "el alto el fuego debe también respetarse por todas las partes en Israel, en Palestina y en Líbano".