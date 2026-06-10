Albares considera "injustificables" los últimos ataques de Irán contra Jordania, Kuwait y Bahréin

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "injustificables" los últimos ataques lanzados por Irán contra varios países de la región en respuesta a los bombardeos realizados por Estados Unidos tras el derribo de uno de sus helicópteros en el estrecho de Ormuz.

"Los ataques de Irán contra Jordania, Kuwait y Bahréin, países amigos, son injustificables", ha sostenido el ministro en un mensaje en redes sociales, en el que ha reiterado la "solidaridad" de España con todos ellos, después de que Teherán haya reivindicado ataques contra intereses militares estadounidenses en estos países.

"Nuestra política exterior trabaja por la desescalada y la negociación para que termine ya esta guerra", ha añadido el ministro en su escueto mensaje.

Precisamente, Albares ha defendido este miércoles la importancia del diálogo para llevar la paz a Oriente Próximo durante su participación en la Reunión de Altos Funcionarios de la Unión por el Mediterráneo (UpM) celebrada en Barcelona.

Albares ha subrayado la importancia del diálogo euroárabe como vía que ha permitido avanzar hacia la paz y la estabilidad y ha reafirmado el compromiso de España con la diplomacia, el diálogo, el Derecho Internacional, el sistema multilateral y la Carta de las Naciones Unidas, según ha informado su Ministerio en un comunicado.

En este sentido, ha insistido en que "las opciones unilaterales no serán una opción para la paz y que la única alternativa viable para restablecer la paz y la estabilidad en la región es el diálogo y la diplomacia".

Por otra parte, el ministro ha aprovechado para reunirse con el secretario general de la UpM, Nasser Kamel, quien completará su mandato en las próximas semanas.

Albares ha elogiado el "compromiso profesional y personal con el proyecto mediterráneo" de Kamel y el "papel fundamental" que ha desempeñado "en los últimos años a la hora de dar forma a la UpM" y conventirla "en una pieza clave de la agenda euromediterránea".