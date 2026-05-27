Albares defiende a diplomáticos que apoyaron la República y dice que son los mismos valores del Gobierno con Irán y Gaza

Archivo - (I-D) El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reivindicado a los diplomáticos españoles que defendieron "la democracia" tanto en la Guerra Civil como en el exilio o la clandestinidad durante la dictadura franquista, y ha destacado que son "los mismos valores que sostiene la política exterior española".

"Es una ventana al pasado, pero también un espejo para el presente", ha afirmado este miércoles en la presentación del libro 'Al servicio de la democracia' escrito por el historiador Ángel Viñas, que recorre el papel de la diplomacia española y su lealtad al Gobierno de la República.

El titular de Exteriores ha conectado el relato del libro con la posición que defiende el Ejecutivo actual en "Ucrania y en Gaza, en Sudán o en Irán". "En todos ellos", ha insistido Albares, "la política exterior de España es firme en la defensa de los derechos humanos, de la igualdad, la cooperación, el multilateralismo y la paz. Y por eso hoy la voz de España es una voz referente y reconocida a nivel internacional".

El propio ministro es el autor del prólogo de esta publicación, editada por el Ministerio de Exteriores y la editorial 'Crítica', que narra casos de varias embajadas y se centra también en las mujeres diplomáticas.

"Somos muy conscientes de que escribir historia no es hacer propaganda ideológica o política (...) "A lo que sí podemos aspirar, aquí y ahora, es a ofrecer a nuestros lectores una reconstrucción rigurosa, que no distorsione ni fuerce la información disponible", ha asegurado Viñas.