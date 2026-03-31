Albares dice que la concesión de nacionalidad a López evidencia que "el Gobierno apoya siempre al pueblo venezolano"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que la elevación al Consejo de Ministros de la propuesta de conceder la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López evidencia que, "frente a tanta mentira y tanta demagogia que algunos partidos políticos españoles intentan esparcir, este gobierno es el que da apoyo siempre al pueblo hermano de Venezuela".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Albares ha confirmado que el expediente de la solicitud de la nacionalidad española de López se va a elevar este martes al Consejo de Ministros, y "se hace por carta de naturaleza, porque hay una serie de requisitos y documentos que está imposibilitado a presentar". "Es un instrumento que está en el Código Civil, que se utiliza en distintas ocasiones", ha explicado.

El ministro ha subrayado que "esto lo que demuestra es que, frente a tanta mentira y tanta demagogia que algunos partidos políticos españoles intentan esparcir, la realidad demuestra que es este Gobierno de España --ningún otro antes lo ha hecho-- el que da apoyo siempre al pueblo hermano de Venezuela".

En este sentido, ha resaltado que 200.000 venezolanos han llegado a España con un estatuto de residencia y trabajo "muy particular" y opositores como Leopoldo López o Edmundo González "están hoy libres en Madrid, y no detenidos en Caracas, gracias a la protección de este Gobierno"

Según ha indicado, "este es un paso más que va en esa dirección" de política exterior de España de impulsar "un amplio diálogo entre gobierno venezolano y oposición venezolana para que haya una salida pacífica, democrática y genuinamente venezolana a la crisis de Venezuela".

"Eso es lo que queremos y por eso hablamos con Gobierno y con oposición, y por eso damos los pasos que ayudan a ello", ha señalado en referencia a la solicitud de levantar las sanciones sobre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Unión Europea, y a la concesión de la nacionalidad española a Leopoldo López.

José Manuel Albares ha recordado que el Gobierno español se pronunció "muy claramente" tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, sobre "una acción que no respetaba el derecho internacional". "Los recursos naturales de cada país son del pueblo soberano de este país y son un atributo muy importante de la soberanía de un Estado", ha defendido.

Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo saluda "los pasos" que está dando la presidenta encargada de Venezuela, que "van en la dirección correcta: la ley de amnistía, la liberación de presos políticos de las cárceles", y ha animado a que "siga todavía dando más pasos" como "una liberación total de todos los presos políticos" o que se creen las condiciones para que "puedan volver aquellos que han tenido que salir de Venezuela".

Por ello, ha explicado, también se ha solicitado --"y la alta representante ha estado completamente de acuerdo en ello"-- que se levanten las sanciones en la Unión Europea que pesan sobre Rodríguez y que "no las tenía Nicolás Maduro cuando era presidente", por lo que "sería chocante" que las mantuviera cuando "está dando pasos que precisamente son los que llevaron a poner esas sanciones".

LA RESPONSABILIDAD

Por otro lado, preguntado por su opinión sobre que compañías europeas negocien con Estados Unidos el aumento de su negocio en Venezuela, ha precisado que "se trata de empresas privadas" que tienen que "centrarse en su negocio".

"Repsol es una empresa muy importante española que genera muchos puestos de trabajo en España, ayuda al crecimiento económico de España y, por lo tanto, tiene unos intereses que gestionar", ha señalado.

En esta línea, ha considerado que "no se puede poner sobre una empresa privada la responsabilidad que tiene un gobierno o un ministro de Asuntos Exteriores conduciendo una política exterior de España", que "la fija el Gobierno de España" y protege "los intereses de todas las empresas españolas en el exterior según cada circunstancia porque redunda en beneficio de los españoles".