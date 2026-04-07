Albares dice sobre el juicio a Ábalos que "es el momento de la justicia" y destaca la contundencia del PSOE

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado hoy que "es el momento de la justicia", al ser preguntado por cómo se siente viendo a un excompañero del Gobierno, el exministro de Transportes y exnúmero dos del PSOE, José Luis Ábalos, sentado en el banquillo, durante una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

Albares se ha limitado a pedir, en relación con el juicio que ha dado comienzo hoy en el Tribunal Supremo contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, que se deje trabajar a la justicia "con serenidad" para que se esclarezcan los hechos por los que están acusados, el amaño en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Dicho esto, el titular de Exteriores se ha referido al juicio que dió comienzo ayer sobre el 'caso Kitchen', en el que se acusa a exaltos cargos del PP de haber utilizado medios del Gobierno para espiar al exgerente del PP, Luis Bárcenas, e impedir que perjudicara al partido.

En este sentido, ha querido comparar cómo "enfrenta el PP" un caso de corrupción en su seno y cómo lo hace el PSOE, del que ha asegurado que lo hace con "contunencia, rapidez y ejemplaridad" mientras que los 'populares' hacen "todo lo contrario".