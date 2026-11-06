Albares dice que se sabrá quien está atacando frigoríficos y vuelos de Europa, algo que califica de "agresión híbrida"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, tras la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Galería de Colecciones Reales, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado hoy que se sabrá quién está detrás de los ataques que están sufriendo los frigoríficos en Europa o las amenazas de bomba en los aviones. Unos ataques que ha calificado de "agresión híbrida".

Albares ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en TVE, recogidas por Europa Press, tras las amenazas de bomba en los aviones, que han afectado esta semana a 27 vuelos, tres de ellos con origen o destino en España y por los ataques a los frigoríficos de muchos supermercados europeos, en los que se ha subido la temperatura hasta 50 grados, estropeando los productos.

"Tardaremos cierto tiempo en saber qué ha ocurrido pero lo sabremos", ha asegurado el ministro, quien considera que estos hechos son un intento de de "agresión híbrida y de alguna forma, psicológica". Albares lo atribuye a que hay actores en el mundo que intentan debilitar a Europa porque es el gran bastión de la democracia y la "gran esperanza".

Este hecho, ha precisado, es algo que "molesta a aquellos que prefieren la ley del más fuerte" y que Europa "vuelva a la Ley de la Selva". Cree que con estos ataques se intenta dividir a los europeos para debilitar el proyecto de la UE.

No obstante, no ha podido precisar en cuánto tiempo se conocerá quién o quienes están detrás de estos ataques porque siempre toman medidas para que la fuente inicial "quede en una zona gris".

También ha hecho referencia a las denuncias que hubo en las elecciones brasileñas de operaciones en plataformas digitales para interferir en el proceso electoral y se ha mostrado seguro de que va a ocurrir también en la campaña electoral española para los comicios del 29 de noviembre ya que se trata de momentos "especialmente frágiles".

No obstante ha señalado que se están tomando medidas aplicando la estrategia de seguridad, aunque admite que el alcance de estas no es del cien por cien. En su opinión, lo importante es que lo sepan los que van a votar y que voten con serenidad e información. Por ello, considera que un ciudadano consciente de estos ataques es la mejor medida para hacerlos frente.

PIDE EXPLICACIONES AL PP POR LAS DECLARACIONES DE KOLDO

En cuanto a las afirmaciones de Koldo García, en prisión condenado por el Tribunal Supremo por el caso mascarillas, de que el abogado del Partido Popular le ofreció un millón de euros si declaraba contra Pedro Sánchez, Albares ha considerado que se trata de "algo muy grave y preocupante".

"El PP tiene que dar explicaciones porque estamos ante una gravedad enorme y muy preocupante para la democracia española", ha remachado.