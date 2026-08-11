Albares informa de 164 españoles en paradero desconocido en Colombia, pero sin constancia de heridos o fallecidos

1110093.1.260.149.20260811122522 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (d), se reúne con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara (i), en el Palacio de la Asamblea, a 11 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA, 10 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este martes de que su departamento tiene contabilizadas a 164 personas de nacionalidad española que están en paradero desconocido en Colombia tras el terremoto que sufrió el país este lunes, pero que no tiene constancia de heridos ni fallecidos nacionales.

Así lo ha dicho el ministro en la rueda de prensa que ha ofrecido en Ceuta tras entrevistarse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, donde ha destacado que tanto la Embajada española como el Consulado General "están plenamente movilizados a favor de la colonia española" tras un seísmo que ha dejado más de 130 muertos y de medio millar de heridos.

El ministro ha señalado que del primer censo que han establecido han logrado contactar con todos salvo con los citados 164 y ha pedido a los españoles que están en el país o a sus familiares que contacten con la embajada o el consulado para informar de su estado.

"En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la embajada y el consulado en Colombia, van a encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto allí, en Bogotá, como también en la unidad de crisis que está ya movilizada aquí en el ministerio", ha dicho el jefe de la diplomacia española.

56 FALLECIDOS Y 136 DESAPARECIDOS EN VENEZUELA

Además, ha garantizado que la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) está a disposición del "pueblo hermano" de Colombia, igual que lo está también en Venezuela, donde ya se han contabilizado 56 españoles fallecidos y 136 desaparecidos tras el terremoto de hace unas semanas.

Desde Exteriores se recomienda a los nacionales que se encuentren en Colombia seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales y la información y contactos en las redes sociales de la embajada de España y del Consulado General. También recuerdan los teléfonos de emergencia disponibles: +573164733216 y +34910001249.

El Consulado General de España en Bogotá también ha facilitado a través de redes sociales la línea de teléfono "123" para emergencias y el correo del Consulado (cog.bogota@maec.es).

El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local) del lunes, se situó a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y tuvo una profundidad de 107 kilómetros.