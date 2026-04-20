Albares pide valentía a los socios de la UE para suspender el acuerdo con Israel: "No puede haber una relación normal"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares - Kike Rincón - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido a los socios de la UE valentía para secundar la suspensión total del Acuerdo de Asociación con Israel que plantea España, esgrimiendo que la relación con este país no puede seguir como hasta ahora habida cuenta de las violaciones de los Derechos Humanos que ha venido cometiendo el Gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza, Cisjordania y Líbano.

Albares, junto con sus homólogas de Irlanda y Eslovenia, solicitaron el viernes por carta a la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, la discusión de la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel durante la reunión de ministros de Exteriores que se celebrará en Luxemburgo, al entender que el Gobierno israelí está incumpliendo el artículo 2 del mismo, que exige el respeto a los Derechos Humanos.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Albares ha explicado que "es un proceso, no será mañana directamente" cuando se decida la suspensión, para la que hace falta la unanimidad de los Veintisiete.

El ministro ha aclarado que "hay dos posibilidades", la suspensión total, que es la que plantea España, o la suspensión de la parte comercial, lo cual "sería también un gesto y para eso se necesita mayoría cualificada".

A su juicio, todos los socios de la UE "piensan exactamente igual que España" en lo que se refiere al comportamiento de Israel, por eso les ha pedido que "sean fieles a los valores de la Unión Europea y valientes, como lo está siendo el Gobierno de España, para sumarse a esa unanimidad".

"Ningún país de la UE, ninguno, puede aceptar violaciones del Derecho Internacional, una conculcación de los Derechos Humanos de este nivel, que se intente cercenar la integridad territorial de un Estado soberano como es Líbano, que haya leyes tan discriminatorias (...) como la de pena de muerte que ha aprobado el Parlamento israelí hace muy poco" contra terroristas palestinos, ha esgrimido.

Por lo tanto, ha defendido el jefe de la diplomacia española, "tenemos que dar un paso al frente, porque si no, la Unión Europea se estará negando a sí misma y nuestra voz se debilitará cuando nosotros denunciamos esas mismas violaciones flagrantes del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos en otros escenarios como Ucrania, donde sí tenemos unanimidad".

El ministro también ha querido enviar un mensaje al Gobierno de Netanyahu. "Israel lo que tiene que entender es que no puede tener una relación normal, natural, como si no estuviera ocurriendo nada, cuando se violan de manera flagrante los Derechos Humanos", ha señalado.

ISRAEL USA LA MISMA ESTRATEGIA EN LÍBANO QUE EN GAZA

Albares se ha mostrado particularmente crítico con la actuación de Israel en el sur de Líbano, donde lleva a cabo una operación militar contra el partido-milicia chií Hezbolá tras los ataques contra territorio israelí por parte de este grupo en respaldo a Teherán.

A su juicio, se está aplicando "la misma estrategia militar que se aplicó en Gaza" para evitar que los ciudadanos del sur de Líbano "puedan vivir allí". "Vemos una destrucción sistemática de toda la infraestructura civil" así como "una orden de expulsión forzosa" de la población de un "país soberano" como Líbano, cuestiones ambas que constituyen una "violación flagrante del Derecho Internacional".

"Todo apunta a que Israel quiere un control de una parte de un Estado soberano, rompiendo su integridad territorial, y eso es algo que nosotros venimos denunciando y condenando sistemáticamente y que sería muy grave para la estabilidad de todo Oriente Medio pero también para la seguridad del propio Israel", ha puntualizado.

ANIMA A IRÁN A NEGOCIAR

Por otra parte, ha invitado al Gobierno iraní a que acuda a una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos en Islamabad, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ya haya confirmado el envío de una delegación.

"No hay solución posible a esta crisis, que es la mayor crisis mundial de este siglo y la mayor crisis en la región desde la Guerra del Golfo del siglo pasado, que no sea negociada y dialogada", ha recalcado Albares. "No hay solución militar a esta crisis, ni para Estados Unidos, pero tampoco para Irán", ha insistido, invitando al régimen de los ayatolás a que "acudan y negocien".

En cuanto a la situación en el estrecho de Ormuz, ha insistido una vez más en que España no a participar "en ninguna operación militar". Al Gobierno lo que le gustaría, ha dicho, es una vuelta a la situación previa. "Ormuz tiene que volver a ser un estrecho, con un paso libre, seguro, gratuito, sin ningún cobro de canon, para cualquier barco de cualquier país, sin ninguna discriminación".

Y, "si algún día tuviera que haber, una vez termine la guerra, una vez que ese paso sea libre y seguro" algún tipo de misión para hacer "una verificación", solo como "hipótesis" ya que nadie se lo plantea en este momento, tendría que ser "con una misión de las Naciones Unidas".