El Gobierno dice que se verá que no está solo en la propuesta de romper con Israel: será el primero en dar esa respuesta

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 31 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado hoy que se acabará viendo que España no está sola en la petición a la UE de que se rompa el Acuerdo de Asociación con Israel. Por el contrario, ha señalado que España "llega primero" con esta petición que es, en su opinión, "coherente" con la defensa de los valores de la Unión Europea.

Elma Saiz ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada por el anuncio realizado este pasado fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de realizar esta propuesta a la Unión Europea.

"Yo creo que una vez más se verá que no estamos solos, sino que España llega primero a dar esa respuesta", ha respondido la Portavoz del Ejecutivo al ser preguntada si el Gobierno de Sánchez ha establecido contactos con otros miembros de la Unión Europea para que apoyen esta iniciativa, además de los dos países que ya han anunciado que la firmarán, Irlanda y Eslovenia.

Elma Saiz ha señalado que el presidente del Gobierno tiene una interlocución fluida con "muchísimos líderes" y ha puesto como ejemplo la reunión de este fin de semana en Barcelona con gobiernos progresistas donde, según la Portavoz, se ha visto su "liderazgo" en política internacional. Por ello, ha insistido en "ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos".

En cuanto al por qué ha decidido Pedro Sánchez dar el paso de pedir en la UE romper el Acuerdo de Asociación con Israel, ha señalado que se debe a la "coherencia" con los valores de la Unión.

"No tenemos ningún problema con el pueblo de Israel, pero sí con las acciones de su Gobierno, un Gobierno que aboga por la pena de muerte para palestinos, que atenta contra el derecho internacional, en definitiva, que atenta contra los valores fundacionales, contra los valores de la Unión Europea", ha señalado Saiz.

Dicho esto, ha insistido que "en pura coherencia, España alza la voz para defender precisamente eso, esos valores de la Unión Europea".