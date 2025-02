Albares plantea la posibilidad de aumentar el gasto en defensa europea con "activos rusos congelados sin utilizar"

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha planteado este jueves, entre distintas posibilidades, hacer uso de "activos rusos congelados sin utilizar" para aumentar el gasto en defensa europea, en un momento, según ha afirmado, en el que hay que "repensar y actualizar la seguridad" del continente.

En declaraciones a la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, el ministro ha pedido que, antes de hablar de cuánto aumentar la inversión en defensa, hay "analizar la amenaza" para saber "qué tipo de respuesta hay que darle" pues, a su juicio, también se necesitarán "otro tipo de respuestas como la competitividad de nuestras empresas". "Y cuando lo hayamos hecho, vamos a cuantificarlo", ha indicado.

Albares ha explicado que la UE está comprometida con respaldar a Ucrania, señalando después que "existe una amenaza a la seguridad europea" que justifica el aumento en inversión en defensa. "En estos momentos hay una amenaza a la seguridad europea muy grave en Ucrania. Y, además, hay unos nuevos postulados de la administración norteamericana que nos hacen tener que repensar y actualizar la seguridad europea", ha explicado.

El jefe de la diplomacia española ha recordado el compromiso de llegar al 2% en gasto en Defensa hasta 2029, si bien, en el caso de que superar ese objetivo, "tendremos que ver cómo financiarlo". Albares ha pedido no lanzar números de porcentajes "de forma mágica", a la vez que ha señalado que pasar a un 3% de gasto, por ejemplo, "es simplemente inalcanzable con el presupuesto nacional".

"Si decidimos que es necesario hacer ese esfuerzo, como un día decidimos frente a la COVID que había que hacer un esfuerzo para salvar a nuestras empresas y fabricar nuestras vacunas, en ese caso, es en Bruselas donde está la respuesta", ha apuntado.

Por ello, ha planteado que una opción para este aumento de gasto estaría en mutualizar la inversión en defensa. "Es una posibilidad", ha respondido Albares, quien también ha puesto sobre la mesa el uso de "activos rusos congelados sin utilizar" o la parte de los fondos europeos 'Next Generation' de aquellos países europeos "que sabemos que no van a gastar ese dinero". "No es el caso español, que los tiene todos comprometidos y en plazo de ejecución", ha subrayado.

Por último, el ministro ha recordado que "Europa ha demostrado que cuando tiene claro que hay una necesidad, siempre ha encontrado la solución". "Si llevamos muchos años hablando de la solución para la seguridad europea, muy probablemente ha llegado la hora de ponerlo en práctica", ha zanjado.