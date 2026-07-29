Albares presenta una estrategia para impulsar la cultura como pilar del desarrollo sostenible y la cooperación

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha presentado este martes en el Consejo de Ministros la nueva Estrategia de Cultura y Desarrollo Sostenible de la Cooperación Española, un documento que promueve la cultura como un pilar fundamental para la construcción de sociedades "justas" y "sostenibles".

Según ha informado Exteriores en un comunicado, el ministro ha configurado una hoja de ruta para "orientar la acción de la Cooperación Española hacia la consecución de sociedades más justas, inclusivas, democráticas y sostenibles". Para ello, abordará la cultura como pilar fundamental.

LA CULTURA, "MOTOR DE COHESIÓN SOCIAL"

De este modo, el documento, que define a la cooperación como "una herramienta para crear puentes" y "reducir desigualdades", concibe la cultura como "un derecho humano, un espacio de participación y diálogo, un motor de cohesión social y una herramienta para la construcción de paz".

Con esta visión, plantea como objetivo general promover el pleno ejercicio de los derechos culturales, impulsando "las expresiones culturales en toda su diversidad".

Para lograrlo, la Estrategia se articula en diez líneas estratégicas. Las cuatro primeras se centran en garantizar los derechos culturales de todas las personas, "promoviendo la participación en la vida cultural, la diversidad y la lucha contra las desigualdades, así como la incorporación del enfoque feminista, y buscando fortalecer la democracia, la construcción de paz y la cohesión social".

Las líneas estratégicas 5 y 6 se enfocan en la contribución de la cultura al desarrollo económico y social en los países socios de la Cooperación Española. Por su parte, las líneas 7, 8 y 9 abordan "desafíos globales clave", como la protección del patrimonio cultural o el papel de la cultura frente a los retos ambientales y climáticos.