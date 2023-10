Albares reconoce el derecho de Israel a defenderse pero "hasta las guerras tienen leyes" que hay que cumplir

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El ministro recalca que ha habido "un ataque terrorista" por parte de Hamás y no cabe "discusión, pero o matiz"



MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha ratificado el derecho de Israel a defenderse tras el "ataque terrorista" perpetrado por Hamás el pasado fin de semana pero ha incidido en que "hasta las guerras tienen leyes" que hay que cumplir.

"Israel tiene derecho a defenderse contra ese ataque terrorista", ha señalado el ministro en declaraciones en La Sexta, recogidas por Europa Press, que ha recordado que "en cualquier tipo de conflicto donde se tiene que emplear violencia armada" hay que cumplir con lo estipulado por el Derecho Internacional Humanitario.

"Lo he dicho muchas veces con ocasión de la guerra en Ucrania, hasta las guerras tienen leyes y es ese Derecho Internacional Humanitario que siempre tiene que cumplirse", ha incidido. En todo escenario bélico, ha subrayado Albares, hay que "respetar y diferenciar entre población civil y elementos terroristas".

Por otra parte, en cuanto a las críticas del PP respecto a la postura del Gobierno por las diferencias entre los miembros del PSOE y los de Sumar, ha reiterado que no tiene ningún inconveniente en comparecer ante el Congreso si así lo acuerdan los grupos parlamentarios, después de la petición de los 'populares' en este sentido.

Así las cosas, ha asegurado que se siente "cómodo con la postura del Gobierno de España" y ha recalcado que la política exterior la marca el presidente del Gobierno y la expresa el ministro de Exteriores y ambos en este caso han hablado claramente.

NO CABEN MATICES AL ATAQUE TERRORISTA

"Se ha producido un ataque terrorista contra Israel, lo ha realizado un grupo terrorista como es Hamás y sobre esto no hay ninguna discusión, no hay ningún pero, no hay ningún matiz", ha defendido rotundo.

Tras recordar que Hamás está incluido en la lista de organizaciones terroristas de la UE, ha insistido en que "se ha producido un ataque contra Israel, punto, y no hay ningún pero que poner, ni ningún matiz a todo esto". "Evidentemente, Israel tiene el derecho a defenderse de este ataque terrorista y en cualquier conflicto que se dé hay un Derecho Internacional Humanitario que hay que respetar y cumplir", ha zanjado.