Albares reivindica a España como "puente entre Europa y el mundo árabe" en el 20º aniversario de Casa Árabe

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (c) y el director general de Casa Árabe, el diplomático Miguel Moro Aguilar (d), durante la inauguración de la exposición.- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reivindicado este miércoles a España como "puente entre Europa y el mundo árabe" y el papel de Casa Árabe como una "herramienta fundamental" de la diplomacia pública española durante la celebración de su vigésimo aniversario.

Albares, durante la inauguración de la Exposición 'Tiempo Juntos' en la Casa Árabe de Madrid, ha agradecido la visión del Alto Representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Miguel Ángel Moratinos, como impulsor de esta institución y ha destacado la presencia de Karima Benyaich, embajadora de Marruecos, país con el que España, según el Ministro, mantiene una cooperación "única en el mundo".

Asimismo ha subrayado que ciudades como Madrid y Córdoba "no se entenderían" sin su origen y herencia árabe, señalando que Casa Árabe dota de sentido a esa historia compartida "a través del diálogo y la cultura".

En el actual contexto geopolítico, Albares ha reafirmado que España "no se resigna a la guerra" y trabaja para que Europa y el mundo árabe "unan fuerzas en favor de una paz justa y duradera en la región".

Ante el embajador de Palestina, Husni Abdel Wahedha, el ministro ha recordado el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España como una expresión de "coherencia política", basada en un apoyo "firme e irrenunciable a la solución de los Estados".

El jefe de la diplomacia española ha urgido también al cese de la violencia en Líbano y ha rendido un "homenaje especial" a los soldados españoles de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) que "defienden el derecho internacional bajo la bandera de la ONU".

Finalmente, ha inaugurado la exposición "Ese tiempo juntos", por la cual ha hecho un recorrido a su llegada, que, según Albares, "marca el inicio de un nuevo plan estratégico para la institución que se desarrollará hasta el año 2029 con el fin de reforzar los vínculos ciudadanos y académicos", ha finalizado.