Albares se reunirá este miércoles con su homólogo marroquí en Nueva York

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunirá este miércoles con su homólogo marroquí, Naser Burita, aprovechando la presencia de ambos en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU, según han confirmado fuentes diplomáticas a Europa Press.

El nuevo contacto entre los dos ministros se enmarca en la normalidad en la que transcurre actualmente la relación diplomática y de él podría salir algunos anuncios, han señalado las fuentes, que no han querido dar pistas sobre el contenido de los mismos.

El encuentro será el tercero entre ambos después del deshielo que supuso el viaje a Rabat del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 7 de abril y su reunión con el rey Mohamed VI, en el que se sentaron las bases para la nueva etapa en la relación bilateral.

Albares y Burita se reunieron por duplicado a principios de mayo en Marrakech, aprovechando la asistencia del ministro español a un encuentro de la coalición de países que lucha contra Estado Islámico. Entonces, ambos anunciaron la reapertura de las fronteras en Ceuta y Melilla, que se produjo, aunque parcialmente, el 17 de mayo.

El nuevo cara a cara entre ambos viene a escenificar la buena sintonía que hay entre los dos países tras haber dejado atrás la crisis por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gahli, y por la postura respecto al Sáhara.

La carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Mohamed VI en la que afirma que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara es "la base más sólida" para una solución allanó esta nueva etapa y se tradujo en una declaración conjunta que sirve ahora como hoja de ruta.

En virtud de la misma, se acordó la reactivación de algunos grupos de trabajo ya existente, como el relativo a cuestiones migratorias o el de delimitación de las aguas territoriales en Canarias, así como la creación de otros nuevos. Según las fuentes consultadas, todos ellos ya están en marcha.

Estos grupos de trabajo deberán informar de sus avances de cara a la reunión de alto nivel que Sánchez y el monarca alauí se comprometieron a que se celebre antes de final de año, retomando así la cumbre prevista para diciembre de 2020, aplazada por la pandemia y que nunca llegó a celebrarse. Las fuentes han asegurado a Europa Press que no debería haber ningún impedimiento para que la cumbre se celebre en el plazo previsto.

Una de las cuestiones que más interés ha suscitado y que aún no se ha concretado es la reapertura de la aduana de Melilla, cerrada unilateralmente por Marruecos en 2018, y la apertura de una en Ceuta, donde no existía. Sánchez hizo el anuncio desde Rabat, pero el Gobierno marroquí no ha confirmado nunca este extremo e incluso un alto cargo dio a entender que no se llevaría a la práctica, aunque luego matizó sus palabras.

Respecto a esta cuestión, las fuentes consultadas han indicado a Europa Press que las conversaciones están en fase bastante avanzada, si bien no han querido dar más detalles sobre cómo se implementará lo acordado, sobre todo en el caso de Ceuta, donde no hay instalaciones previas y el espacio disponible en la frontera es escaso.