Albares supedita la respuesta de la UE a que "Trump dé los primeros pasos" y esgrime que hay instrumentos frente a Musk

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha apostado por esperar a ver qué "primeros pasos" da Donald Trump como presidente de Estados Unidos antes de que haya una respuesta por parte europea, al tiempo que ha dejado claro que la UE cuenta con los instrumentos para defenderse ante injerencias como las del magnate Elon Musk.

"Las declaraciones son declaraciones y, por lo tanto, no lo voy a comentar", ha señalado Albares en una entrevista en La 1, recogida por Europa Press, tras ser preguntado por las amenazas de Trump de recurrir incluso a la fuerza de ser necesario para hacerse con la isla de Groenlandia o recuperar el control del Canal de Panamá.

"Esperemos a que la Administración Trump dé los primeros pasos y veamos cuáles son las acciones", ha esgrimido, recalcando no obstante que "la integridad territorial, la soberanía, la igualdad soberana de todos los Estados es un principio fundamental de la Carta de Naciones Unidas que España protege y defiende, mucho más cuando se trata del propio territorio de la Unión Europea".

Albares ha recalcado que "la defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas, de los valores de la Unión Europea y del Derecho Internacional es una parte central de la política exterior de España y de la acción exterior de Europa" y ha defendido que Estados Unidos y la UE son "aliados naturales" y que juntos han conseguido hacer frente a la pandemia y a la agresión rusa contra Ucrania.

En cuanto a las injerencias de Musk, aliado de Trump y propietario de X, en asuntos de política interna de varios países europeos, entre ellos Alemania, y la posibilidad de que interfiera en unas futuras elecciones en España, el jefe de la diplomacia se ha mostrado partidario de no hacer "política ficción" en cuanto a un eventual cierre de la citada red social.

"No me gusta hacer política ficción y desde luego no estamos ahí. Simplemente decir que frente a interferencias extranjeras tenemos los instrumentos en Europa para hacerles frente, pero especular no hay que hacer jamás eso en política exterior", ha aseverado.

Con todo, sí ha querido dejar claro que "tanto España como Europa tenemos los instrumentos para hacer frente a ese desafío". "Igual que hicimos frente a ese desafío cuando se trataba de Rusia, por ejemplo, en el caso de la desinformación y de las injerencias de ese estilo, frente a Russia Today o Sputnik, esas mismas herramientas pueden defendernos de cualquier otra interferencia o de cualquier otra injerencia externa", ha puntualizado.

En una entrevista posterior en La Sexta, se ha pronunciado en términos similares sobre esta cuestión. "Tenemos que trabajar por mantener y fortalecer el vínculo trasatlántico que tan beneficioso ha sido para Europa y para Estados Unidos durante tantas décadas", ha reiterado, para añadir que "al mismo tiempo, que a nadie le quepa la menor duda, vamos a defender nuestra democracia, vamos a defender el proyecto europeo y vamos a defender los valores de Europa". "Y tenemos las herramientas para ello", ha remachado.