Albares traslada a su homólogo de Turquía su "solidaridad" tras los misiles lanzados desde Irán a su espacio aéreo

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo turco, Hakan Fidan, en Ankara el 20 de marzo de 2024. - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación con su homólogo de Turquía, Hakan Fidan, en la que le ha trasladado la "solidaridad" de España ante los misiles lanzados desde Irán al espacio aéreo turco.

Dicha conversación, que ha anunciado Albares a través de un mensaje en la red social X, ha llegado después de que el Ministerio de Defensa de Turquía haya informado este viernes de que sistemas de defensa antiaérea de la OTAN han interceptado un tercer misil balístico lanzado desde Irán.

Fuentes de seguridad turcas han subrayado en declaraciones a la cadena de televisión TRT que Turquía "no es parte del conflicto" y han abogado por actuar con "precaución" para evitar verse "arrastrados a una guerra". Además, han expresado que la situación es una muestra de "lo delicado que es el equilibrio en materia de seguridad a nivel regional".

Se trata del tercer misil de este tipo lanzado por Irán hacia territorio turco desde que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los otros dos proyectiles también fueron interceptados por los sistemas de la OTAN.

El ministro de Exteriores ha expresado que ha hablado con Fidan, al que ha llamado "amigo" y que han "abordado la situación en la región y la seguridad del flanco sur de la OTAN".

Asimismo, ha indicado que le ha trasladado la "solidaridad" de España ante la situación y ha concluido su comunicación pidiendo "desescalada y negociación".