Albares ve "en máximos históricos" la relación con Marruecos y cree absurdo que se hable de descolonizar Ceuta y Melilla

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado hoy que la asociación de España con Marruecos está "en máximos históricos" y ha calificado de "absurdo" que se hable de la posibilidad de que este país pueda pedir ayuda a Estados Unidos para descolonizar Ceuta y Melilla.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por la posibilidad de que, dada la buena sintonía de Marruecos con EEUU y el alejamiento de España con Donald Trump, el reino alauí pudiera solicitar la ayuda americana para recuperar las dos ciudades autónomas.

"Mire, estamos aquí realmente en cosas que son completamente absurdas", ha reprochado el ministro de Exteriores antes de advertir que tiene una "extraordinaria relación" con su colega marroquí y ha añadido que de lo que hablan "siempre es de seguir profundizando" en esa amistad y esa relación "mutuamente beneficiosa".

Destacando, además, que esta cooperación se produce en varios campos como "lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, en materia policial o en materia judicial. Dicho esto, ha insistido en que España es un "socio primordial" de Marruecos y ha recalcado que la relación que hay en estos momentos es de una asociación que está en sus "máximos históricos".

"AMISTAD COMO NUNCA EN LA HISTORIA"

"Una amistad como no han tenido España y Marruecos nunca en su historia, que es un ejemplo para muchos países en el mundo en cuanto a relación", ha exclamado al tiempo que ha insistido en que esta asociación va "cada vez hacia mayor sintonía y mayor amistad".

En cuanto a las amenazas de algún senador republicano de que Estados Unidos pudiera llevarse las bases que tiene en España al país vecino, es decir, a Marruecos, José Manuel Albares ha señalado que "no hay ningún indicio de ningún replanteamiento por parte de ninguno de los dos, ni de España ni de Estados Unidos, de la situación actual de las bases".

Además, ha explicado España es un aliado y un socio de "primer orden" dentro de la OTAN y para la seguridad euroatlántica de los Estados Unidos, con un despliegue "histórico" de casi 4.000 soldados en estos momentos en misiones de la OTAN. Y unido a ésto, ha argumentado que nuestro país también es un socio comercial con un "fuerte superávit" por parte de EEUU, ya que España es un "gran comprador" de gas a los norteamericanos.