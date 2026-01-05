Albares ve "ridícula" la postura del PP sobre Venezuela y cuestiona por qué no afea a Trump que no cuente con Machado

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha tildado de "ridícula" la postura que mantiene el PP respecto a Venezuela y ha cuestionado por qué no ha criticado al presidente estadounidense, Donald Trump, después de que este haya dejado claro que no cuenta con la oposición para el día después tras la detención del presidente, Nicolás Maduro, el sábado.

"La posición del Partido Popular en política exterior me parece absolutamente ridícula y absurda", ha afirmado Albares en una entrevista en la 'Cadena SER' recogida por Europa Press, asegurando que "ningún gobierno ha hecho tanto por Venezuela" como el de Pedro Sánchez y que desde el sábado está "liderando" tanto el posicionamiento en la UE como junto a los principales países de América Latina.

El ministro ha señalado que "vista la posición" expresada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazando que sea Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta con Maduro, quien siga al frente de Venezuela tras la operación militar estadounidense en la que fue detenido el mandatario, está "esperando que hiciera una crítica" a lo que ha dicho Trump sobre María Corina Machado, a quien descartó por carecer de apoyo suficiente a nivel interno.

A su juicio, con su postura Feijóo "está fuera" de la posición expresada por la UE en un comunicado este domingo --que no suscribió Hungría-- y del comunicado conjunto de España, Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay, e incluso de la posición de Naciones Unidas al no haberse referido al Derecho Internacional.

"Le diré que para el partido que llevó a este país a la guerra de Irak en flagrante violación del Derecho Internacional, no me sorprende, pero sí me duele, como ministro de Asuntos Exteriores", ha acotado.

BAZA DE DESGASTE CONTRA EL GOBIERNO

Como ya ha hecho en otras ocasiones anteriores cuando se ha debatido sobre Venezuela en las Cortes, el ministro ha acusado al PP de usar esta cuestión como "una baza de desgaste" contra el Gobierno y de "intentar importar la división de los venezolanos a España en vez de exportar desde España unidad a los venezolanos, que es lo que intenta nuestro Gobierno".

En este sentido, también ha enmarcado en ese esfuerzo los señalamientos y las críticas del PP hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su cercanía con el régimen de Maduro, recordando que el propio Mariano Rajoy cuando era presidente así como la oposición venezolana le han agradecido "su papel en la liberación de muchos presos políticos, incluido Leopoldo López".

"Nosotros valoramos y apreciamos ese papel de intermediación", ha añadido, incidiendo en que la política exterior, también en lo relativo a Venezuela, la marca el Gobierno.

Por otra parte, ha indicado que durante el fin de semana ha recibido llamadas de distintos partidos políticos para interesarse por lo que estaba sucediendo en Venezuela y por los 200.000 españoles que hay en este país, pero no del PP. "Eso es lo que le interesa Venezuela al Partido Popular", ha valorado.

Asimismo, ha señalado que ha solicitado su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados "para explicar la posición del Gobierno de España en relación a Venezuela" ya que entiende que ese es "el lugar donde el Gobierno habla con todas las fuerzas políticas", descartando así llamar él a los 'populares'.