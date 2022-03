Albares viaja mañana a México un mes después de la "pausa" planteada por López Obrador

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, viajará a última hora del martes México un mes después de que el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, planteara una "pausa" en la relación bilateral, en un nuevo pulso a España.

El viaje del ministro busca poner de manifiesto la "buena relación" existente entre los dos países, en especial entre Albare y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y la voluntad de seguir fortaleciendo los lazos bilaterales, han señalado a Europa Press fuentes diplomáticas.

"En estos momentos nuestras relaciones no están pidiendo una pausa" sino "acelerar" dicha relación, sostuvo en su momento Albares, recalcando igualmente que "el Gobierno va a defender a sus ciudadanos y empresas y el buen nombre de España ante cualquiera y en cualquier situación".

El presidente mexicano, que ha mantenido desde su llegada al cargo una tensa relación con España, se mostró partidario el pasado 9 de febrero de una "pausa", para aclarar al día siguiente que con ello no se refería a romper relaciones.

"No hablé de ruptura", puntualizó el mandatario, partidario de "serenar la relación" para que España asuma que no se puede "saquear México impunemente". "Deberían ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar en una etapa nueva, despacio", alegó López Obrador.

El presidente mexicano se ha mostrado muy crítico con el legado colonial español, exigiendo en varias ocasiones que España se disculpe por ello. En este sentido, remitió en marzo de 2019 una carta al Rey Felipe VI reclamando que "el Estado español admita su responsabilidad histórica" por las ofensas cometidas durante la conquista y "ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan".

AGENDA DEL VIAJE

López Obrador se mostró particularmente crítico con el papel de las grandes empresas españolas presentes en México. En este sentido, la agenda de Albares arrancará el miércoles precisamente con un encuentro en la Cámara de Comercio de España en México, en el que estarán presentes tanto empresarios españoles con presencia en el país azteca como mexicanos con inversiones en España.

Según datos de Exteriores, hay 7.000 empresas españolas en México que generan 300.000 empleos directos y un millón indirectos, mientras que las empresas mexicanas en España tienen 25.000 millones de euros en inversión.

En el plano político, además de su encuentro con Ebrard, el ministro de Exteriores se reunirá con la presidenta del Senado y con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Asimismo, Albares mantendrá un encuentro con exiliados españoles en el Ateneo Español, ofrecerá un discurso en el el Colegio de México y se reunirá con la colectividad española en México. Actualmente hay más de 175.000 españoles que viven en México y cerca de 30.000 mexicanos que residen en territorio español.