Alberto de Mónaco invita a Felipe VI al quinto centenario de la visita de Carlos I al Principado, en 2029

Archivo - El príncipe Alberto II de Mónaco y el Rey Felipe VI posan juntos durante el encuentro en la Zarzuela. - Casa Real - Archivo

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El príncipe Alberto II de Mónaco ha invitado al Rey Felipe VI a que asista en 2029 a los actos con motivo del 500 aniversario de la visita que realizó Carlos I de España al principado, en lo que podría constituir la primera visita oficial del monarca a este país desde que llegó al trono, según ha trasladado a Europa Press la embajadora monegasca, Catherine Fautrier-Rousseau.

Aunque entre ambas casas reales existe una "relación muy cercana y de amistad" y hay una "muy buena relación" entre Alberto II y Felipe VI, según la embajadora, hasta el momento no se ha producido ninguna visita de Estado ni oficial por parte de los Reyes ni tampoco del jefe de Estado monegasco.

Para poner fin a esta situación, "el Príncipe ha invitado al Rey a una visita de Estado a Mónaco con ocasión de la celebración del 500 aniversario del viaje de Carlos I en 2029", ha indicado la diplomática, que confía en que la invitación que ya ha sido cursada sea aceptada.

La efeméride, de gran relevancia para el principado, conmemora la visita que hizo Carlos de Austria de camino a Bolonia para ser coronado emperador por el Papa Clemente VII del 5 al 9 de agosto de 1529. En aquel momento, Mónaco estaba ya bajo el protectorado español el virtud del Tratado de Burgos de 1525, situación que se mantuvo hasta el año 1641.

VISITA DE ALBERTO II

Pero antes de esa potencial visita, está prevista otra de Alberto II a España. Según adelanta la embajadora, el Príncipe --que para los monegascos también es jefe de Gobierno-- viajará a Madrid a principios de junio con motivo de la exposición con la que se conmemoran los 150 años del establecimiento de presencia diplomática del principado en España.

Este pequeño país enclavado en la costa Azul cuenta con menos de una veintena de embajadores para cubrir 35 países, siendo España uno de los pocos en los que tiene una embajada como tal, un hecho que Fautrier-Rousseau atribuye a la relación histórica, principalmente entre ambas coronas.

La de Alberto II no será la primera visita que realice a España, aunque hasta la fecha no ha efectuado ninguna de carácter oficial, ya que el soberano monegasco mantiene un estrecho vínculo con nuestro país a donde ha realizado visitas de carácter privado por diversos motivos en los últimos años, en alguna de las cuales se ha producido un encuentro con Felipe VI.

Tampoco en el plano político hay un intercambio intenso de visitas, dado que hasta la fecha ningún ministro español ha visitado oficialmente el principado de forma bilatera, mientras que la actual ministra de Exteriores monegasca efectuó la que era la primera visita a España hace dos semanas.

En este sentido, la embajadora defiende que las relaciones bilaterales no se reducen a los contactos ministeriales, si bien admite que hay "más relaciones entre empresas que entre gobiernos".

Mónaco, reivindica, "tiene una economía diversificada" en la que el turismo, al contrario de la creencia generalizada, solo representa el 5%, con la banca, la finanza y los servicios como sectores clave, pero también con manufactura en materia de cosmética, farmacéutica y de componentes para industria del automóvil y plástica.

Por otra parte, y al margen de la agenda cultural que ha preparado la Embajada para conmemorar los 150 años, que incluye además de la exposición que recorrerá varias ciudades españolas varios conciertos, Mónaco acogerá este año la etapa prólogo y la salida de la Vuelta Ciclista a España. Según la embajadora, la elección no ha venido motivada por la efeméride, sino que ya estaba prevista de antemano.