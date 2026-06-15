La alcaldesa de Valencia dice que lo que "falló" el día de la dana fue el Plan de Inundaciones de su antecesor Joan Ribó

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Valencia, la 'popular' María José Catalá, ha asegurado este lunes en el Congreso que "lo que falló" en su municipio en la dana del 29 de octubre de 2024 fue el Plan de Actuación ante Inundaciones que había aprobado el anterior equipo municipal liderado por el alcalde de Compromís, Joan Ribó, y ha evitado criticar a la Generalitat valenciana por el hecho de que desde el Centro de Coordinación Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no les avisaran hasta las 20.47 de aquel día de que había zonas de la capital que se iban a inundar.

Así lo ha dicho ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de esta catástrofe que dejó 17 fallecidos en la ciudad de Valencia, donde resultaron afectadas las pedanías de La Torre y Castellar-L'Oliveral.

La alcaldesa ha defendido las medidas preventivas que, según ha relatado, fueron acordando en función de las alertas meteorológicas e hidrológicas, pero ha hecho hincapié en que el Plan de Inundaciones no preveía en ningún caso que un desbordamiento del Barranco del Poyo afectara a ninguna zona del ciudad y que, de hecho, descartaba la inundación de las que resultaron anegadas.

Es más, ha leído un párrafo del mismo en el que se asegura que, de desbordarse ese cauce ,el agua iría a directamente la Albufera y los arrozales, por eso, ha recordado, lo que hicieron tras la alerta especial lanzada para el Poyo a las 12.20 fue avisar al Servicio Devesa Albufera para que "abrieran las compuertas".

SU COMPETENCIA ERA "AGUAS ABAJO"

Catalá ha repetido en varias ocasiones que el Ayuntamiento no tenía competencias ni tenía por qué vigilar lo que sucedía "aguas arriba", pues sólo era competente para hacerlo "aguas abajo" y que, en todo caso, nadie les avisó de que iba a haber una riada. Por eso, ha incidido, no utilizaron los servicios de megafonía para alertar a la población.

Ha recordado que el ayuntamiento activó el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) y que, desde allí, iban telefoneando al servicio de emergencias 112 para informarse de la situación. La primera noticia que tienen de que ha entrado agua en la ciudad les llega a las 20.04, cuando les llega una notificación de una persona pidiendo auxilio en la Estación Sud. Los bomberos llegan a las 20.20 y ven que la situación es "más grave" de lo que pensaban y ella recibe a las 20.13 la llamada del alcalde pedáneo de La Torre que la avisa de que ya está todo inundado.

"A nosotros nadie nos avisa antes de que llegue el agua", ha reconocido, a preguntas del diputado de Bildu Mikel Otero, que ha destacado que el informe de gestión del Ayuntamiento de Valencia sobre aquel día recoge que desde Emergencias de la Generalitat no les avisan hasta las 20.47 de que el caudal puede afectar a la capital.

Preguntada expresamente si no tenía ninguna crítica que hacer por el hecho de que les avisaran cuando ya había inundaciones, la alcaldesa ha vuelto al Plan de Inundaciones que aplicaron. En este punto ha puntualizado que no quería "atribuir el fallo" a Ribó señalando que harían ese plan "con la mejor información de la que se disponía en ese momento", aunque luego se haya demostrado que tenía "evidentes fallos cartográficos".

MAZÓN YA ASUMIÓ RESPONSABILIDADES

Después, si ha admitido que "en el momento en que hay 230 muertos es evidente que hay fallos", pero remarcando que a juicio de los técnicos entonces era "imprevisible que pasase lo que pasó" en el término municipal de Valencia.

Además, ha indicado que, a su juicio, el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón ya asumió responsabilidades políticas por lo que "hizo bien, mal o muy mal" y su determinación de continuar como diputado autonómico es, ha dicho, una "decisión personal".

En este punto, ha destacado que ha sido el único que ha asumido este tipo de responsabilidades por la gestión de la riada y que hay otros responsables políticos que no lo han hecho. "Hay que ha asumido responsabilidades y ha pagado su pena y hay quien todavía está por asumirlas", ha resumido.