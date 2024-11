Aldama, a Sánchez: "Me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado y no dimite"

Archivo - El presidente del Zamaro CF, Víctor de Aldama, comparece ante la comisión no permanente de investigación en el Parlament balear, a 20 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presunto conseguidor de la 'trama Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este le acusara de ser un "delincuente" y un "personaje", que él en cambio tiene "a su mujer imputada", "a su hermano imputado" y a miembros de su Gobierno imputados y aún así "no dimite".

"A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer (Begoña Gómez) imputada, a su hermano (David Sánchez) imputado, a su segundo del Gobierno "José Luis Ábalos) imputado, a su jefe o asesor (Koldo García) imputado, y no dimite, no lo sé", ha asegurado en una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press.

Preguntado sobre cómo puede sustentar las acusaciones que hizo en su declaración de la semana pasada en la Audiencia Nacional, el empresario ha contestado que no sabe "qué mas" tiene que demostrar, y ha reprochado que le hayan tachado de "mentiroso", de miembro de "la TIA de Mortadelo y Filemón" o de "pequeño Nicolás".

"Ya le gustaría a los que han dicho lo del pequeño Nicolás, llegarle a la sola de los zapatos a este señor. No sé qué más tengo que demostrar, pero bueno, como dije no hay ningún problema, se están aportando pruebas a la Fiscalía, hay pruebas creo que más que suficientes", ha añadido.

