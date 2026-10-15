Alfredo Pérez Rubalcaba dará nombre al escritorio de prensa del palacio del Congreso

Archivo - Imagen de archivo de Alfredo Pérez Rubalcaba - MARTA FERNÁNDEZ JARA - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso reubatizará el próximo 20 de octubre con el nombre del histórico dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido en mayo de 2019, el Escritorio de Prensa situado en el edificio decimonónico del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, uno de los diversos espacios donde suelen celebrarse ruedas de prensa, según adelantaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Y, además, se procederá a colocar en ese nuevo espacio una placa de su figura en honor a "uno de los más brillantes oradores" del Congreso y elementos que celebren su trayectoria política, como así se acordó con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

Armengol comunicó al inicio de la legislatura, ya concluida, su intención de poner a alguna de las múltiples salas del Congreso el nombre del exvicepresidente, exministro y exsecretario general del PSOE.

Y fue a finales del pasado junio cuando elevó su propuesta a la Mesa del Congreso, el órgano facultado para determinar el nombre de las dependencias del Congreso y donde el PSOE y Sumar suman mayoría, su idea de que el Escritorio de Prensa del Palacio se pase a llamar Escritorio Alfredo Pérez Rubalcaba. El PP votó en contra.

De esta forma, según el escrito de la propuesta de la Presidencia, al que tuvo acceso Europa Press, se reconoce a Rubalcaba por haber sido "una de las figuras clave e la historia democrática española y, en particular, de la evolución del parlamentarismo constitucional".

TRAYECTORIA DE RUBALCABA

Diputado de la V, VI, VII, VIII, IX y X legislaturas, Rubalcaba "fue, sin lugar a dudas, uno de los más brillantes oradores del Congreso, llegando a ser portavoz y líder del Grupo Parlamentario Socialista".

El texto también destaca que su trayectoria en el ámbito del Gobierno le convierte en una de las personas que más ha contribuido a mejorar la vida de la sociedad española al ostentar, entre otros cargos, el de ministro de Educación y Ciencia, de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, así como el de portavoz, ministro del Interior y vicepresidente primero.

"Desde sus numerosas responsabilidades", Rubalcaba alcanzó "incontables logros, como el de modernizar el sistema educativo, implantar el carné de conducir por puntos o contribuir de manera decisiva al fin de la banda terrorista ETA", añade.