Aliados del PSOE ven "extravagante" y "obscena" la iniciativa del PSOE para que Feijóo declare como paga su piso

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa con la que el PSOE busca que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, detalle todos sus ingresos y explique cómo paga el piso en el que vive con su familia en Madrid ha suscitado este jueves en el Pleno críticas no sólo del PP y Vox, sino también de sus propios aliados, entre ellos ERC y el PNV, así como de Junts. Todos ellos la consideran "extravagante" tanto en el fondo como en la forma, "oportunista" e incluso "obscena" teniendo en cuenta las "corruptelas" que afectan a los socialistas.

El origen de esta propuesta es la polémica del 'cara a cara' parlamentario entre el presidente Pedro Sánchez y Feijóo del pasado 24 de junio, cuando el primero retó al segundo a desvelar cuánto paga él o el PP por el alquiler de su vivienda en el madrileño barrio de El Viso, a lo que el jefe de la oposición replicó que él mismo paga su casa junto a la madre de su hijo.

Sin embargo, tras ese rifirrafe, el PSOE vio oportuno presentar una proposición no de ley que pedía impulsar las reformas necesarias para que el jefe de la oposición declarase su patrimonio y todas las retribuciones en dinero o en especie que recibe, así como las donaciones e intereses económicos.

EL PSOE TUVO QUE REHACERLA

Una iniciativa que el PSOE tuvo que modificar, a instancias de la Mesa del Congreso, que consideraba que su contenido versaba sobre cuestiones "que son competencia de la Cámara, y particularmente de su Mesa, o de las Cortes Generales" y que el Congreso es quien controla al Gobierno, no a la oposición.

Así las cosas, el PSOE la rehizo eliminando las alusiones a Feijóo, limitando el compromiso del Congreso al impulso de las reformas legislativas necesarias para lograr que quien ostente la jefatura de la oposición declare toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o especie, donaciones, actividades e intereses económicos, y sin especificar específicamente el pago de la vivienda particular.

Pese a estos cambios, en su debate en el Pleno de este jueves, la secretaria general del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, ha aludido en todo momento a Feijóo, al que ha acusado de "incumplir" la ley por no haber actualizado su declaración de bienes y actividades desde 2023, máxime cuando él no es "un ciudadano normal, sino una autoridad institucional", y cuando es el presidente de un partido "condenado por corrupción".

Singularmente, los socialistas quieren saber si su vivienda en El Viso la paga él o el partido, teniendo en cuenta que un alquiler mínimo en esa zona de Madrid no baja de los 5.500 euros, así como quién es el propietario de la misma. "Al pan, pan, y al Viso, Viso", ha resumido Mínguez, "en el lenguaje de Ayuso", añadiendo que no puede ser que "para los demás, la lupa", y para los del PP, "la persiana".

SI FEIJÓO INCUMPLE, QUE ACTÚE LA MESA DEL CONGRESO

La propuesta socialista, sin embargo, se ha topado con las críticas del PP y Vox, pero también de ERC, Junts y PNV. En concreto, los nacionalistas vascos, por boca de Mikel Legarda, la consideran "algo extravagante en fondo y forma" y creen que si realmente Feijóo no cumple con sus obligaciones, quien tiene que actuar es la Mesa y no pretender impulsar reformas de algo que ya está regulado.

En la misma línea se ha expresado Junts, Josep María Cervera, que considera que la proposición es "surrealista" y que incluso ve "obsceno" que el PSOE pretenda dar "lecciones de transparencia" cuando tiene la corrupción en casa: "Que se aplique a sí mismo el nivel de transparencia que exige a los demás".

De su lado, Francesc-Marc Álvaro Vidal, de ERC, sostiene que la propuesta del PSOE, que ha tachado de "peculiar" por perseguir "hacer oposición de la oposición", supone un "ataque" que puede convertirse en un "boomerang" a tenor de las "corruptelas más o meno reales" que hay en sus filas y después de un verano en el que siguen "sufriendo" el "desastre" de la gestión de la crisis de Ceuta.

Precisamente "desviar" la atención de esta crisis es lo que, según el PP, ha llevado al PSOE a tener el "cuajo" de llevar al Congreso el debate de esta propuesta "contra Feijóo" que, a su juicio, no es más que un "chiste" y una "huida hacia delante". "Dejen de hacer el ridículo", les ha pedido el diputado 'popular' Ángel Ibáñez.

"NO HAY POR DÓNDE COGERLA"

"No hay por dónde cogerla", ha comentado en su turno el diputado de Vox Emilio del Valle, para quien "clama el cielo" no sólo que los socialistas hablen de transparencia sino también que la Mesa del Congreso la haya admitido a trámite, teniendo en cuenta que es una iniciativa que sólo busca abrir un debate sobre quién paga el alquiler del piso de Feijóo.

El único grupo parlamentario que ha salido en defensa del PSOE ha sido Sumar, su socio en el Gobierno, quien ha cuestionado que en el PP tenga dificultades para defender la patria por la mañana y "tener que justificar sus facturas por la tarde". "Exigirle luces y taquígrafos es casi un atentado contra la subsistencia como especie en extinción", ha comentado el diputado de Sumar Francisco Sierra, quien defiende que Sumar está de acuerdo con la propuesta pero ha pedido "un poco de congruencia".