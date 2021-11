Alicante pide a Senado y cámaras autonómicas que solo acepten escritos con el término 'Comunidad Valenciana'

ALICANTE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves en sesión ordinaria una declaración institucional impulsada por el equipo de gobierno --PP y Cs-- por la que se acuerda solicitar al Senado y a las Cámaras Parlamentarias Autonómicas que solo acepten a trámite escritos o iniciativas que usen el término oficial establecido por el Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana y no otros como 'País Valencià' o 'Països Catalans'.

En concreto, la propuesta señala que recientemente la Mesa del Senado desestimó la solicitud para que no se tramitaran aquellas iniciativas que no denominasen a la autonomía por su denominación oficial, lo permite el uso de denominaciones no oficiales como 'País Valencià' o 'Països Catalans', "ignorando de esta forma lo establecido en el Estatut de Autonomía".

Según PP y Cs, la Mesa de la Cámara Alta argumenta que no hay nada establecido en el Reglamento y que no existen fundamentos jurídicos que respalden la prohibición. Sin embargo este tipo de topónimos "no están recogidos de manera oficial".

La propuesta ha salido adelante con el apoyo de PP, Cs y Vox -15 votos- y el rechazo de PSPV, Compromís y Unides Podem -13 votos-. El equipo de gobierno ha defendido que País Valencià "no existe" y que "solo reside en los delirios nacionalistas supremacistas de algunos". Por su parte, PSPV, Compromís y UP han calificado el debate de "absurdo" y han acusado al PP de "abrazar" a la "extrema derecha de Vox" con estos mensajes.

En su intervención, el concejal de Cultura, Antonio Manresa (Cs), ha indicado que "ni somos el País Valencià, ni mucho menos els Països Catalans. El TSJCV ya dijo que esa expresión es contraria al estatuto de autonomía y no es una denominación oficial".

Del mismo modo, ha señalado que todo eso forma parte del "ideario pancatalanista inexistente" y que "el patriotismo es el amor a lo propio y el nacionalismo es el odio a los demás". "Dejen de levantar muros entre los valencianos y dejen de hacer el ridículo", ha añadido.

Por su parte, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha subrayado que "los mismos partidos nacionalistas catalanes que reniegan de España y manifiestan que viven bajo la imposición del Gobierno de España, pretenden imponer su cultura y su idioma catalán en la Comunitat Valenciana, Islas Baleares y determinados territorios de Aragón y Murcia".

"Es inadmisible que la mesa del Senado vaya en contra de lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía y más cuando se trata de países ficticios y de una forma de denominar a nuestro territorio que no es fruto del consenso", ha agregado la 'popular' quien ha pedido a los partidos "de izquierdas" que "no quiten a los ciudadanos el derecho de denominar a su tierra como la que es: Comunidad Valenciana".

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha indicado que apoyaría la propuesta y ha solicitado al equipo de gobierno, para que esta declaración "no sea un brindis al sol y caiga en saco roto", que solo admitan propuestas o documentos que traigan al pleno el resto de partidos que contengan el término oficial de 'Comunidad Valenciana'.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha calificado la declaración institucional como "postureo" por parte del Partido Popular porque "no valdrá para nada" y solo consigue "incentivar" a la "extrema derecha de Vox".

"Es Comunitat Valenciana, no Comunidad Valenciana, están faltando el respeto al Estatuto de Autonomía. Lo único que están diciendo son sandeces porque el término País Valencià está recogido en el Estatuto y además lo dice el concejal de Cultura", ha criticado Bellido, quien ha añadido que la "derecha" va "en contra de las libertades".

El portavoz de Unides Podem, Xavier López, ha considerado que se trata de un debate "absurdo" y que "no le interesaba a nadie". "A nadie en Alicante le interesa esto, son debates de banderas, a la gente le preocupa no llegar a final de mes o la falta en infraestructuras en la ciudad, no esto", ha señalado el concejal quien ha pedido una "reflexión" a PP y Cs al respecto.

Por último, el portavoz del PSPV, Francesc Sanguino, ha manifestado que en varios casos el PP admitió a trámite iniciativas cuando gobernaba el Senado donde se citaba 'Euskal Herria', 'Els Països Catalans' y 'País Valencià'. "Parece que ahora como no gobiernan traen esta declaración a pleno, pero no creo que sea así porque ustedes son un partido serio", ha expresado en tono irónico.

Asimismo, ha considerado que el PP, "antes de abrazar radicalismos y seguir alejándose del centro-derecha", debería "taponar" otras heridas como la corrupción que marca el "triste presente" del partido. "La gran burrada es no saber leer un diccionario", ha concluido.