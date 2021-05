Almeida mantiene su confianza en Rajoy y asegura que "no conviene hacer demasiado caso a Villarejo"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este jueves que mantiene su confianza en el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y que "no conviene hacer demasiado caso a Villarejo".

"No escucho a Villarejo; no me merece el más mínimo interés lo que diga. Me atendré a la sentencia. Puede decir lo que quiera, ni me va ni me viene hasta que no haya una sentencia", ha expresado ante la prensa a su entrada al CaixaFórum con motivo de la entrega del X premio Faes de la Libertad a Juan Guaidó.

Así se ha manifestado Almeida tras la comparecencia del comisario jubilado e investigado por la Audiencia Nacional José Manuel Villarejo en la Comisión de investigación del caso 'Kitchen'.

Martínez-Almeida ha señalado que "la trayectoria, ejecutoria y credibilidad de Villarejo no es para tenerle en mayor consideración". "Si entro a decir que creo que sí, que no... mi confianza está con Mariano Rajoy; no conviene hacer demasiado caso a Villarejo y sí a la sentencia", ha reiterado para finalizar a continuación con un "no comment Villarejo".