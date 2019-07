Alonso (PP) denuncia que Gobierno Vasco busca "construir" un relato "exculpatorio" junto a quienes no condenan a ETA

Publicado 12/07/2019 15:47:01 CET

Dice que "la memoria duele" y reprocha al PNV que "cuando la sociedad vasca y española se rebeló, pactó con ETA en Estella"

BILBAO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha denunciado que la iniciativa del Gobierno Vasco sea "construir de la mano de quienes todavía no han condenado los crímenes de ETA" un relato "exculpatorio" de lo ocurrido en 40 años de terrorismo, y ha advertido de que "solo sobre una base moral, y no de justificación, comprensión o exculpación, podremos conseguir la verdadera garantía de avanzar cada día en la libertad y la tolerancia".

Alonso ha participado este viernes en la localidad vizcaína de Ermua en el homenaje del PP de Bizkaia Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, al que también han asistido la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, el presidente nacional de Nuevas Generaciones, Diego Gago, el concejal del PP de Ermua Javier Sánchez, y la hermana de Miguel Ángel Blanco, la diputada del PP Marimar Blanco.

En su intervención, Alonso ha reivindicado "el legado y la memoria" de Miguel Ángel Blanco, y ha asegurado que el PP vasco "mantiene el mismo compromiso que él asumió y por el que fue asesinado", a la vez que ha agradecido el trabajo de Nuevas Generaciones para mantener "viva su memoria".

Alonso ha afirmado que "la memoria es muy incómoda para muchos" y, además, "es también inconveniente para los propósitos que tienen algunos". "Algunos miran para atrás y se dan cuenta de dónde estaban. ¿Estaban mirando para otro lado? ¿Estaban justificando un crimen? ¿Sentían absoluta falta de compasión? ¿No sentían ninguna piedad?", se ha preguntado, para destacar "la memoria de los valientes que lucharon y estuvieron ahí".

En ese sentido, ha señalado que "cientos de miles de personas que no se habían comprometido, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, dieron un paso adelante y se comprometieron en el País Vasco en el conjunto de España, y eso es lo que abrió el camino y la puerta definitiva a que el Estado de derecho, la democracia española, pudiera derrotar a los terroristas de ETA, con la fuerza de la ley y con la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero sobre todo, con una idea de libertad y de convivencia".

Por eso, ha advertido de que "no vale cualquier memoria", porque "alguno viene aquí a poner una rosa y solo pone las espinas". "No vale con la memoria del sufrimiento, nosotros reivindicamos la memoria política de las víctimas del terrorismo, y la memoria y el legado político de Miguel Ángel Blanco", ha advertido.

En ese sentido, ha añadido que "cuando pensamos en cuál es esa memoria política, lo primero que tenemos que pensar es por qué mataron a Miguel Ángel Blanco, en nombre de qué proyecto le asesinaron a él, secuestraron gente, extorsionaron al conjunto de la sociedad, y obligaron al exilio a decenas de miles de vascos, a los que todavía nadie ha compensado ni se les abre la puerta de la que fue su casa para que puedan volver algún día".

Por otro lado, Alonso ha manifestado que "los efectos del terrorismo de ETA no han desaparecido" y "no hay una sola iniciativa en nuestro gobierno para recuperar el pluralismo perdido durante años de terrorismo y acoso en las calles del País Vasco". "Todo lo contrario, hay una estrategia montada en torno a la Ponencia de Memoria que parte directamente del departamento del lehendakari Urkullu, y que por tanto, es su principal responsable, para construir una memoria falsa, de equidistancia, que contextualiza, comprende la acción de ETA, y encuentra un cuadro de justificación ", ha denunciado.

El líder popular ha criticado que la iniciativa del Gobierno Vasco es "construir de la mano de quienes todavía no han condenado los crímenes ese relato exculpatorio". "La iniciativa del gobierno no es que vuelvan los que fueron expulsados, no es resarcir a los que tuvieron que padecer, no es recuperar el pluralismo y la idea de convivencia en las calles del País Vasco", ha reprochado al Ejecutivo de Urkullu.

"Nosotros derrotamos a ETA, y ETA se ha disuelto, y lo hicimos el conjunto de los españoles, pero, de la misma manera, ellos no han renunciado a su proyecto, siguen defendiendo exactamente el mismo proyecto totalitario que es enemigo de la libertad, siguen queriendo destruir a España y siguen queriendo borrar cualquier vestigio de España en el País Vasco, lo que quiere decir que nosotros seguimos en el mismo compromiso difícil que tuvo Miguel Ángel Blanco en su día", ha dicho.

"CON ETA EN ESTELLA"

Alonso ha reprochado a los jeltzales que "cuando la sociedad vasca y española se rebeló, el PNV pactó con ETA en Estella". "Duele la memoria, hay que sufrir una catarsis, saber qué hizo cada uno, reconocerlo, también pedir perdón por eso, y a partir de ahí, sobre una base moral, no solo una base de justificación y comprensión o de exculpación, podremos conseguir la sociedad que queremos para nuestros hijos en el País Vasco, con una verdadera garantía de avanzar cada día en la libertad y la tolerancia".

Alonso ha insistido en que quienes apoyaron a ETA "no han renunciado a su proyecto y quieren que su proyecto avance, porque consideran que su proyecto es legítimo, y todo aquel que considera que el fin que perseguía ETA es legítimo está legitimando sus medios, justificando sus crímenes y honrando la historia criminal con la que ETA castigó a este pueblo durante 40 años".

En ese sentido, ha asegurado que "nada ha hecho más daño al País Vasco en toda su historia que ETA, nadie ha sido tan cruel y enemiga de lo vasco como ha sido ETA, nadie es tan enemigo de lo vasco como son los de Sortu, que siguen defendiendo a ETA". "Esos son los que verdaderamente son enemigos de las libertades vascas, de lo que significa ser vasco y de la pluralidad que tiene que tener esta tierra", ha reiterado.

Alonso ha señalado la necesidad de una memoria "política y moral" y de "construir una sociedad sobre bases morales sólidas". "Necesitamos que la gente joven interiorice que Miguel Ángel es una persona que arriesgó su vida por defender la libertad, que fue sacrificada y asesinada, y cuyo sacrifico despertó la conciencia de una sociedad que estaba adormecida y moralmente empobrecida".

Por otro lado, ha criticado que se quiera "hacer depender el Gobierno de España de quienes quieren justificar y blanquear a la formación de Arnaldo Otegi", y ha dicho asistir con "vergüenza" cómo se "mendigan y se piden los votos de Arnaldo Otegi para seguir implantando un proyecto nacionalista en Navarra, solamente para ocupar un sillón".

Según ha denunciado, "todos los días se blanquea por interés y por utilidad política a Bildu, y nosotros nos rebelamos contra eso, y decimos que el que quiera entrar a hablar de derechos humanos lo mínimo que tiene que hacer es defender el derecho a la vida y condenar a quien lo viola".

"El mínimo ético que se le puede exigir a alguien es que condene el terrorismo, y condenando el terrorismo lo que hay que exigir y nuestra lucha es que renuncie a un objetivo, a una finalidad de ruptura y de imposición totalitaria que acaba con la libertad de la gente", ha concluido.