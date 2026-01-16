Álvarez de Toledo niega que Delcy Rodriguez sea una "persona fantástica": Es "la torturadora faldera de Trump"

Archivo - La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este miércoles al Gobierno de "blanquear" el chavismo y de hacer "lo imposible" para que permanezca la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que no ve como una "persona fantástica", sino como "una torturadora", "una corrupta" y "una faldera" del presidente de EE.UU, Donald Trump.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Álvarez de Toledo ha reprochado al Ejecutivo que quiera participar en una operación para "blanquear" a Delcy, "salvarla para salvarse a sí mismos". "No me parece una señora fantástica", ha recalcado, en referencia a declaraciones previas del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la presidenta encargada.

Además, ha afirmado que el Gobierno está intentando que la Unión Europea levante las sanciones a la presidenta encargada y ha subrayado que "no es la presidenta legítima democrática de Venezuela".

"Su pueblo la detesta", ha añadido, antes de señalar que "cuanto antes esta señora y todo su equipo salgan de ahí y permitan una liberación, muchísimo mejor", no solo para la democracia y la libertad, sino también para la "salud económica" del país caribeño.

La dirigente popular ha sostenido que "no hay salud económica sin salud democrática" y que, si Venezuela no es "un país libre, democrático, con Estado de derecho y seguridad jurídica", no habrá "ni pensión, ni dinero, ni riqueza, ni prosperidad, ni nada de todo aquello que le pueda importar a muchos inversores extranjeros".

POR UNA TRANSICIÓN "REAL Y VERDADERA"

Por ello, Álvarez de Toledo ha defendido que la única transición "real y verdadera" es una transición política plena hacia la democracia, con reconocimiento de la "voluntad soberana del pueblo venezolano". En ese sentido, ha insistido en que "el voto de los venezolanos vale tanto como el voto de un español" y ha recordado que el Gobierno de España nunca reconoció la victoria electoral de Nicolás Maduro.

La portavoz adjunta del PP ha considerado "esencial" la figura de María Corina Machado en ese proceso y ha afirmado que cualquier transición debe contar con su presencia.

"Entre el ego personal y la libertad del pueblo, ella ha antepuesto la libertad de su pueblo", ha destacado la diputada del PP sobre el gesto de entregarle la medalla del premio Nobel de la Paz al presidente norteamericano.

Sobre la reunión mantenida entre Machado y Trump, Álvarez de Toledo ha asegurado que, según la información de la que dispone, "fue muy bien", que fue "muy larga" y de "conversación profunda sobre la situación de Venezuela". A su juicio, el proceso debe desarrollarse "por etapas", aunque ha advertido de quienes pretenden una "transición lampedusiana", "que todo cambie para que todo quede exactamente igual".

"INTIMIDAD ANTIDEMOCRÁTICA" DE ZAPATERO CON EL CHAVISMO

Álvarez de Toledo ha cargado también contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha atribuido una "relación de intimidad antidemocrática" con el régimen chavista y un papel de "blanqueamiento" del mismo.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno que preside Pedro Sánchez que no haya recurrido a mecanismos del derecho internacional como el principio de "responsabilidad de proteger" de la ONU ni se haya sumado a la causa ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, pese a una iniciativa parlamentaria impulsada por el PP aprobada por el Congreso sin el apoyo del PSOE.

La portavoz adjunta del PP ha marcado además distancias entre la actuación de Estados Unidos y la del Ejecutivo español al afirmar que Trump "extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia", mientras que España "extrajo al presidente legítimo", en referencia a Edmundo González, al que, según ha dicho, se trajo "exiliado" y con condiciones para que no hablara, condiciones que posteriormente rompió.