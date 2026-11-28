El secretario general del PSOE y candidato a las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez, interviene durante el Cierre de Campaña, a 27 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, culminó este viernes su campaña electoral 'del amor' en la que ha tratado de insuflar optimismo a su bases y trasladar una imagen cercana, con protagonismo creciente de su mujer, Begoña Gómez, y apariciones en formatos menos habituales en la política como revistas del corazón y jóvenes 'youtubers'.

Sánchez ha bailado en actos del PSOE --convertidos en fiestas más que en los tradicionales mítines-- se ha besado con su mujer en el escenario y ha hecho bandera de ello, frente a la "negrura" y la "involución" que a su juicio representan PP y Vox. La advertencia en su discurso ha sido constante: si llegan a gobernar, los servicios públicos y los derechos adquiridos están en peligro.

En el cierre de campaña en Madrid, consiguieron llenar a rebosar la Caja Mágica de Madrid, con más de 12.000 personas, ganando el pulso al PP, que dejó sillas vacías en el mismo escenario solo unos días antes. La movilización y la entrega de sus bases en cada mitin es innegable, más intensa que en la campaña de 2023 en la que les costaba llenar actos más pequeños.

PROTAGONISMO DE BEGOÑA GÓMEZ

Sánchez ha apostado por una imagen desenfadada ante los suyos para derrumbar el mito que dice, ha creado la derecha de él, como una persona amoral, sin escrúpulos y sin principios. En esa tarea de "humanización" ha jugado un papel clave su esposa, Begoña Gómez, que ha tenido varias apariciones importantes y también sus padres, a quienes se ha visto en las primeras filas de algunos mítines.

Gómez está a la espera de juicio por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias y había muchas dudas de cómo afrontarían esta circunstancia. Pero finalmente ha tenido una presencia mucho mayor de la esperada y en el inicio de la precampaña en Fuenlabrada, Sánchez le dedicó palabras de amor en su discurso, que sorprendieron tanto a los suyos como la oposición.

Días después, en el arranque oficial de la campaña en Sevilla, la propia Gómez tomó la palabra --la primera vez que lo hacía en un acto de partido-- y pronunció un discurso para agradecer el apoyo que había recibido ante sus problemas con la Justicia. Así, dijo estar cansada de la gente que les "juzga" y les dice "cómo tiene que actuar" y recibió el apoyo del público al grito de "no estás sola".

HUMOR Y ENTRETENIMIENTO

La defensa de las bases socialistas de Begoña Gómez ha sido total, y Sánchez ha explotado esta faceta. Concedió una entrevista a la revista 'Lecturas' --uno de los hitos de la campaña según indican sorprendidos en su equipo-- en la que habló de asuntos personales y de sus seres queridos. "No imagino mi vida sin Begoña", declaró.

Aunque ha dado más entrevistas a medios de comunicación tradicionales: diarios, radios y televisiones, ha visitado menos espacios críticos con su gestión que en julio de 2023. Entonces dio todas las batallas y confrontó directamente en los platós para defender su gestión.

Pero esta vez la gran apuesta han sido espacios de entretenimiento como 'La Revuelta' de TVE y en especial de Internet, con charlas con 'youtubers' como Plex o Jordi Wild, que tienen audiencias masivas de público joven a los que tanto Sánchez como el resto de candidatos han intentado llegar.

REMONTADA COMO LULA EN BRASIL

El líder socialista ha vuelto a apelar a la remontada y a una gran movilización para darle la vuelta a las encuestas, que les sitúan por debajo con pocas posibilidades de sumar mayoría junto al Frente Amplio de Ada Colau y las fuerzas de izquierda. El ejemplo a seguir ha sido Brasil, donde el presidente Lula da Silva consiguió derrotar por sorpresa al candidato de la derecha Flavio Bolsonaro.

Los socialistas también se han inspirado en la batalla en redes del equipo de Lula e incluso lanzaron un vídeo de animación en redes sociales muy similar al difundido en Brasil. Sánchez aparece retratado como un superhéroe frente a los villanos Feijóo y Abascal que quieren recortar el estado del Bienestar con sus tijeras.