(AMP) Anthropic amplía el acceso a Mythos a 150 organizaciones de más de 15 países, entre ellos España

Archivo - Claude Sonnet 4.5. - ANTHROPIC. - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Anthropic ha ampliado el acceso a Claude Mythos Preview a aproximadamente 150 nuevas organizaciones con sede en más de 15 países, entre los que figura España, extendiendo así el alcance del 'Proyecto Glasswing', la iniciativa colaborativa implementada por la 'startup' desde principios de abril junto con 50 socios iniciales con acceso preferente al modelo de IA, incluyendo las autoridades estadounidenses y empresas del país.

"Tras varias semanas de estrecha colaboración con nuestros socios del Proyecto Glasswing, la industria de la seguridad, los responsables del mantenimiento de software de código abierto y el Gobierno de EEUU, estamos extendiendo la colaboración a aproximadamente 150 nuevas organizaciones", ha anunciado Anthropic, subrayando que cada una de estas deberá cumplir con los requisitos de seguridad antes de obtener acceso.

Las organizaciones de esta ampliación tienen su sede en más de 15 países, según ha apuntado la 'startup' liderada por Dario Amodei, que ha destacado que la mayoría de nuevos participantes proporciona infraestructura crítica y abarca varios sectores que no estaban bien representados inicialmente en el grupo, como energía, agua, salud, comunicaciones y hardware.

Fuentes cercanas al asunto consultadas por 'Financial Times' han indicado que entre los nuevos países que tendrán acceso a Mythos se encuentran aquellos pertenecientes a la alianza en materia de inteligencia 'Five Eyes' --Cinco Ojos-- como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, además de Estados Unidos y Reino Unido. De la misma manera, la OTAN y la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (Enisa, por sus siglas en inglés) podrán utilizar Mythos.

Además, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Países Bajos, España, Bélgica, Suecia, India, Japón y Corea del Sur serán incluidos en la lista de estados que podrán acceder al nuevo modelo de IA de Anthropic. Entre otras compañías, también se añaden el grupo tecnológico estadounidense Okta y las empresas surcoreanas Samsung, SK Hynix y SK Telecom.

Asimismo, muchos de los nuevos socios son proveedores, es decir empresas u organizaciones sin ánimo de lucro que mantienen bases de código de las que dependen muchas otras organizaciones en todo el mundo, incluidos gobiernos.

"Lo que todos nuestros socios tienen en común es que un ataque exitoso a su código fuente podría ser catastrófico", ha destacado Anthropic, que estima que, para la mayoría de ellos, un ataque importante podría afectar a más de 100 millones de personas, con repercusiones significativas para la seguridad global y nacional.

"Esta expansión representa el siguiente paso hacia nuestros objetivos a largo plazo: que la IA mejore la seguridad de todo el software y que ayudemos a la industria a adaptarse a cómo la IA podría transformar muchos de los principios fundamentales de la ciberseguridad", ha asegurado la empresa.

Desde el establecimiento a principios del pasado mes de abril del proyecto Glasswing, Anthropic y aproximadamente 50 socios iniciales con acceso a la versión preliminar de Claude Mythos han usado el modelo para analizar bases de código en busca de vulnerabilidades, detectando hasta la fecha más de 10.000 fallos de seguridad de gravedad alta o crítica.

El anuncio de Anthropic llega un día después de que la compañía de IA presentase de manera confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) un borrador de declaración de registro de cara a una oferta pública inicial (OPI) de sus acciones ordinarias.

"Anthropic, PBC presentó confidencialmente ante la SEC un borrador de declaración de registro en el Formulario S-1 para una propuesta de oferta pública inicial de nuestras acciones ordinarias", confirmó.

De este modo, Anthropic tendría la opción de salir a Bolsa una vez que la SEC complete su revisión, aunque la compañía ha subrayado que la propuesta de OPV dependerá de las condiciones del mercado y otros factores.

De tal modo, aún no se ha fijado el número de acciones que se ofrecerán ni el precio de las mismas. En este sentido, la compañía advirtió de que este anuncio "no constituye una oferta de venta de valores, ni tampoco una solicitud de oferta para comprarlos".

El anuncio de Anthropic es el último en la carrera hacia el parqué de las mayores 'startups' tecnológicas, después de que a finales de mayo se conociera que OpenAI, responsable de ChatGPT, estaba avanzando en sus planes para cotizar en otoño, mientras que SpaceX publicó también en mayo el folleto para cotizar en el Nasdaq de Nueva York y Texas bajo el símbolo 'SPCX', que podría suponer la mayor OPV de la historia.

La semana pasada, Anthropic anunció que había levantado 65.000 millones de dólares (55.895 millones de euros) en una ronda de financiación liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital, que valoró la firma en 965.000 millones de dólares (829.831 millones de euros), superando la valoración estimada de OpenAI, creador de ChatGPT.

El pasado mes de febrero, Anthropic había logrado captar 30.000 millones de dólares (25.798 millones de euros) en un ronda de financiación que implicaba entonces una valoración de la compañía de 380.000 millones de dólares (326.733 millones de euros).