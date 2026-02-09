Bruselas acusa a Meta de violar las reglas de competencia por vetar WhatsApp a servicios rivales de IA

1050157.1.260.149.20260209111414 Archivo - 19 December 2024, Indonesia, Bandung: In this photo illustration, Whatsapp logo is displayed on a smartphone with Cyber Meta Logo in the background. Photo: Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wire/dpa - Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

BRUSELAS 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha acusado a Meta de violar las reglas europeas de competencia por las trabas que el gigante tecnológico pone en el acceso a su plataforma de mensajería WhatsApp por parte de proveedores rivales de Inteligencia Artificial (IA), por lo que reclama cambios inmediatos a la compañía que eviten "daños graves e irreparables" en el mercado europeo.

Según ha informado Bruselas, existe una "necesidad urgente" de que la compañía tome medidas de protección por el "riesgo de daños graves e irreparables a la competencia", ya que las prácticas de Meta pueden generar barreras de entrada y expansión de rivales y "marginar irreparablemente" a los proveedores terceros de menor tamaño.

El caso se remonta a diciembre del pasado año, cuando los servicios comunitarios iniciaron una investigación formal para aclarar si la nueva política de Meta impedía a los proveedores de IA comunicarse con sus clientes a través del servicio para empresas 'WhatsApp Business' si la IA es el servicio principal que ofrecen estas empresas a sus clientes.

Con esta práctica, anunciada en octubre del pasado año pero en plenamente en vigor desde el 15 de enero de este año, el único asistente de IA disponible en WhatsApp es la propia herramienta de Meta, lo que supone que sus competidores quedan excluidos.

El Ejecutivo comunitario ha remitido por tanto un pliego de cargos a la compañía advirtiendo de que esta política supone una violación de las reglas de competencia de la Unión Europea y pide cambios inmediatos para revertir la situación, mientras prosigue formalmente la investigación, para la que no hay un plazo establecido de conclusión.

"No podemos permitir que compañías tecnológicas dominantes aprovechen ilegalmente su posición para obtener una ventaja injusta", ha avisado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera, quien define las "increíbles innovaciones" que ofrece la IA a los consumidores como un "terreno vibrante" en el que hay que actuar "con rapidez" ante la sospecha de irregularidades.

En este sentido, Ribera ha apuntado que la necesidad de reaccionar con celeridad ha llevado a Bruselas a "considerar imponer rápidamente medidas" a Meta, con el objetivo de "preservar el acceso de competidores a WhatsApp" mientras avanza la investigación en curso y evitar así "daños irreparables" en la competencia en la Unión.

La remisión a Meta del pliego de cargos no prejuzga el resultado de la investigación en marcha, según indican fuentes comunitarias, que precisan también que el procedimiento cubre todo el Espacio Económico Europeo salvo Italia, en donde las autoridades nacionales de competencia impusieron ya medidas interinas a la tecnológica estadounidense el pasado diciembre.