(AMP) Cellnex pierde 97 millones hasta junio, un 15,6% menos, y anuncia recompra de acciones por 200 millones

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cellnex cerró el primer semestre del año con unas pérdidas de 97 millones de euros, cifra un 15,6% inferior a los 'números rojos' de 115 millones que se anotó en el mismo periodo de 2025, según ha informado este jueves la compañía, que ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones por 200 millones.

Entre enero y junio, la torrera aumentó un 2,9% sus ingresos, hasta los 2.209 millones, en comparación con los 2.147 millones que contabilizó en la primera mitad de 2025.

Además, los ingresos consolidados reportados fueron de 1.994 millones, un 2,7% más, mientras que el resultado bruto de explotación después de arrendamientos (EbitdaaL) se situó en los 1.231 millones de euros, un 7,7% más.

El negocio de torres fue el "principal motor de crecimiento", con unos ingresos de 1.625 millones y un crecimiento orgánico del 5,2%, mientras que fibra y conectividad y servicios de alojamiento crecieron un 7,8%; DAS, 'small cells' y RANaaS, un 4,5%, y la difusión de radio y televisión, un 0,5%.

El flujo de caja libre recurrente apalancado ('RFLCF') se situó en 908 millones, mientras que el flujo de caja libre se elevó hasta 301 millones, frente a los 19 de un año atrás.

Según la compañía, esta evolución se ha visto impulsada por una "sólida ejecución operativa, una estructura de capital eficiente, la optimización del coste de la deuda y una menor intensidad de inversión en programas 'BTS'".

PATUANO: "FORTALEZA DEL MODELO INDUSTRIAL"

El consejero delegado de la empresa, Marco Patuano, ha explicado que el primer semestre "confirma la fortaleza del modelo industrial de Cellnex", y ha puesto en valor el crecimiento orgánico sostenido, la mejora del apalancamiento operativo y la aceleración en la generación del flujo de caja libre.

"Nuestras alianzas estratégicas a largo plazo, las iniciativas de eficiencia operativa y una asignación proactiva del capital están permitiendo a Cellnex combinar un crecimiento predecible y recurrente con un perfil financiero más eficiente", ha añadido.

REMUNERACIÓN Y LIQUIDEZ

La empresa ha indicado que el programa de recompra de acciones de 200 millones está "respaldado por la positiva evolución operativa del negocio y la liquidez disponible".

El director financiero, Raimon Trias, ha explicado que la operación "eleva la remuneración total al accionista en 2026 a 1.000 millones", con lo que la empresa supera los objetivos anunciados en su momento.

Asimismo, ha recordado que el dividendo de 2026 es de 500 millones, que se abonó el 15 de julio, y que ha completado el programa de recompra de acciones de 500 millones anunciado en noviembre.

Cellnex contaba a cierre del periodo con una liquidez disponible de unos 5.300 millones: 2.000 de caja y 3.300 millones en líneas de crédito no dispuestas.

El grupo ha añadido que tiene "mayoritariamente cubiertos" los vencimientos de deuda entre este año y 2028, respaldados por líneas de crédito renovables comprometidas y una amplia gama de opciones de financiación.

EFICIENCIA OPERATIVA

La empresa ha explicado que la eficiencia operativa "siguió siendo un factor clave para la expansión de márgenes, apoyada en la centralización de compras, la optimización de proveedores y la simplificación de procesos".

Ha añadido que la adopción de la inteligencia artificial (IA) "está permitiendo acelerar y reforzar la transformación en estas áreas".

REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

El consejo de administración ha aprobado este jueves una reducción de capital mediante la amortización de las acciones propias adquiridas en el marco del anterior programa de recompra de 500 millones que acabó en julio.

Una vez ejecutada la operación, el capital social será de 166 millones de euros, representados por 664,1 millones de acciones, con un valor nominal de 0,25 euros cada una.

'GUIDANCE'

Cellnex ha reiterado al mercado sus objetivos financieros para el cierre del ejercicio 2026 y 2027, con una previsión de ingresos de entre 4.075 y 4.175 millones de euros en 2026 y de entre 4.255 y 4.455 millones en 2027.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado estimado se sitúa entre 3.425 y 3.525 millones de euros para 2026 y entre 3.605 y 3.805 millones para 2027, mientras que el flujo de caja libre recurrente apalancado (RLFCF) previsto asciende a 1.900-2.000 millones en 2026 y a 1.945-2.145 millones en 2027.

El flujo de caja libre se sitúa en un rango de 600-700 millones de euros para 2026 y de 975-1.175 millones para 2027.