(AMP) El Gobierno anuncia más de 162 millones de euros en ayudas para tecnología de uso dual

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que durante este mes de junio se aprobarán más de 162 millones de euros en ayudas para la creación de infraestructuras de investigación, ensayo y experimentación en tecnologías de uso dual.

El ministro lo ha adelantado en un encuentro formal con prensa con motivo de la inauguración del South Summit 2026, el evento global de emprendimiento que se celebra en Madrid y que reúne durante dos días a instituciones públicas, 'startups', inversores y corporaciones de todo el mundo con el objetivo de impulsar la innovación y el emprendimiento.

El ministro ha explicado que se trata de "un nuevo paquete de estímulo a la innovación" que irá destinado a reforzar capacidades industriales "en ámbitos tecnológicos disruptivos y estratégicos" como los semiconductores, la IA, la cuántica, la conectividad o la robótica.

López ha destacado que estas convocatorias servirán, por un lado, para generar infraestructuras de investigación en universidades públicas, organismos públicos de investigación y centros públicos de I+D; y por otro, infraestructuras de ensayo y experimentación en centros tecnológicos de ámbito estatal y en empresas.

Los importes de las ayudas estarán entre los 900.000 y los 8 millones de euros, en función del presupuesto de cada proyecto solicitante, que serán evaluados en función del potencial transformador de la propuesta, midiéndose indicadores como la solidez técnica del proyecto o su impacto en el ecosistema regional existente. Estos proyectos tendrán que ser ejecutados en un plazo de 24 meses desde que se resuelva la concesión.

"HAY AMBICIÓN, UNA HOJA DE RUTA CLARA Y UNA OPORTUNIDAD INMENSA"

Durante su intervención en la inauguración del South Summit, el ministro ha destacado los buenos datos de España en el último informe de la OCDE, que eleva la previsión de crecimiento de nuestro país del 2,1% al 2,2% para 2026, siendo la economía que más crece entre las grandes economías europeas.

"Eso no es casualidad, es porque se ha hecho una apuesta de país durante muchos años. Una apuesta muy clara, que sabía que España tenía que liderar la transformación ecológica y la transformación digital", ha añadido.

Según López, "esa apuesta de país, además de tener una hoja de ruta clara, ha contado con los fondos de recuperación europeos, lo que ha permitido que se hayan invertido miles de millones de euros en todo ese ecosistema que nos ha preparado mucho mejor para ser competitivos".

Un trabajo "de la mano de las empresas" que ha logrado, según ha descrito el ministro, llegar a un millón de pymes y autónomos que han podido digitalizar sus negocios con programas como el 'Kit Digital', o lograr tener "la mejor conectividad del mundo", algo que "atrae muchas inversiones".

"Si hoy llegan a España tantas inversiones de proyectos nuevos, en gran parte es por el talento, pero también por tener las mejores infraestructuras o una energía limpia y barata", ha añadido.

También ha defendido la inversión pública en tecnologías disruptivas, como las 'DeepTech' o la cuántica, en la que "todavía hoy es difícil conseguir inversores privados y está siendo lo público el que está haciendo la inversión". "Es el Estado emprendedor el que está comprando acciones de startups para que no se vayan del país", ha agregado.

López ha recordado que el Gobierno cuenta con Estrategias Nacionales en Tecnologías Cuánticas y en IA, con una inversión de 800 y 1.500 millones, respectivamente, que están posicionando a España en puestos líderes en estas dos áreas. "España va a ser líder mundial en tecnologías cuánticas, lo vamos a ver, lo vais a ver. Tenemos el mejor talento, las mejores infraestructuras, la mejor formación, los mejores proyectos, que ya están llegando", ha pronosticado.

Respecto a la IA, el ministro ha recordado la inversión en cátedras universitarias, el programa Generación IA de 274 millones para atraer expertos de universidades extranjeras y otras medidas como el Observatorio y la Carta de Derechos Digitales, la Aesia o el modelo de lenguaje 'Alia', público y abierto.

SOUTH SUMMIT

El South Summit Madrid es el principal evento organizado por South Summit, al que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública aporta 800.000 euros desde el año 2024, y donde la Oficina Nacional de Emprendimiento (plataforma ONE, gestionada por Red.es) cuenta con un 'stand' en el que también se involucra la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital', por su dimensión de innovación e inversión.

Bajo el lema 'AI Convergence', se darán cita del 3 al 5 de junio más de 7.000 empresas emergentes y más de 2.000 inversores, en un encuentro que reunirá a algunos de los principales actores internacionales del ecosistema emprendedor y tecnológico con la IA como eje central, abordándola desde una mirada muy completa: desde los chips y la infraestructura que la hacen posible, a su impacto en la ciberseguridad, la defensa, la regulación y la autonomía estratégica europea.

Uno de los temas principales del evento será cómo la innovación puede mejorar la vida de las personas con discapacidad, generar autonomía y una oportunidad de conexión social.

Además, este año South Summit contará con un vertical específico de Defense & AI, con la participación de la OTAN a través de DIANA, su aceleradora de innovación en defensa, junto a grandes empresas del sector, 'startups', inversores y compañías especializadas en tecnologías 'dual-use'.