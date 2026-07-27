El incendio de la Sierra Oeste de Madrid reduce avance durante la noche, aunque aún no está estabilizado

Efectos del incendio forestal de la sierra oeste de Madrid, en la finca La Granjilla, a 26 de julio de 2026, en Cadalso de los Vidrios, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

NAVALCARNERO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid han reducido su avance durante la noche, una evolución que ha permitido a los medios de extinción actuar sobre los distintos focos, si bien el fuego continúa activo y sin estabilizar, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.

En estos momentos se identifican tres frentes del incendio, siendo el más activo el situado al norte del Pantano de San Juan, donde continúan concentrándose buena parte de los esfuerzos de los equipos de emergencias.

"Las lenguas del incendio de Ávila recrudecen la situación en el Pantano de San Juan", ha manifestado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una publicación en su perfil oficial en redes sociales.

Sobre el terreno trabajan unos 300 bomberos de la Comunidad de Madrid, a los que se suman efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con la vista puesta tanto en la zona norte de San Juan como en Villa del Prado, donde vigilan posibles rebrotes.

Ante esta situación, las autoridades han pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y siga la evolución del incendio únicamente a través de los canales y fuentes oficiales.

La presidenta madrileña ha aprovechado la ocasión para reiterar su agradecimiento a todo el personal de emergencias que está "jugándose la vida" en los incendios. "No tenemos palabras para agradecer su labor", ha subrayado.