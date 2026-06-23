(AMP) López asegura que la candidatura española para albergar una gigafactoría europea de IA "está lista"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a su salida de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros aprueba el - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que la candidatura española para albergar en el país una de la gigafactorías europeas de inteligencia artificial (IA) "está lista", a la espera de que la Comisión Europea lance la convocatoria.

El Consejo de Ministros autorizó la semana pasada una inversión de 719 millones de euros, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), en un consorcio público-privado que desarrollará una gigafactoría avanzada de IA y con el que España concurrirá a dicha convocatoria.

"Lo que sí les puedo decir es que la candidatura española está lista y estoy absolutamente convencido de que seremos una de las primeras gigafactorías", ha asegurado este martes López en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"No sé si al final habrá tres o cuatro, eso dependerá de la Comisión", ha añadido el ministro, a la espera de que el organismo europeo lance esa convocatoria y resuelva cuáles serán las primeras gigafactorías de toda Europa.

300 MILLONES COMO APORTACIÓN VOLUNTARIA

En este contexto, el ministro ha señalado que se han aprobado 300 millones de euros como aportación voluntaria del Gobierno al proyecto 'EuroHPC' de la Comisión Europea, de los que 250 millones se destinarán a inteligencia artificial y 50 millones a tecnologías cuánticas.

Asimismo, ha explicado que esta inversión se enmarca en el proyecto de gigafactoría, que contará con una doble sede en Móra la Nova (Cataluña) y en San Fernando de Henares (Madrid).

El ministro ha explicado que 'EuroHPC' responde a la necesidad de que Europa "tenía que reducir su dependencia del exterior" y "no depender de terceros actores", en línea con la iniciativa de la Comisión Europea de impulsar la construcción de gigafactorías en el continente europeo.

Ha subrayado que "esas gigafactorías son mucho más que un centro de datos", al tratarse de "grandes polos de inversión" con "mucha investigación" y "mucha empresa", y con un "efecto multiplicador" ligado a la inteligencia artificial.

Asimismo, ha indicado que la Comisión Europea "va a lanzar una convocatoria" para elegir las primeras gigafactorías, en la que participará España, con el objetivo de "ser líderes en supercomputación".

Sobre la inversión, el ministro ha recordado la aprobación de 720 millones de euros para "capitular una empresa" con socios privados que construirá y gestionará la infraestructura, mientras que la aportación de 300 millones a Bruselas permitirá que esta compre "supercomputación a esas gigafactorías", que tendrán "demanda asegurada".

"Tenemos también la contribución que exige Bruselas para luego concurrir a esa candidatura, que es la que aprobamos en el día de hoy con 300 millones de euros", ha celebrado.

Finalmente, ha destacado que esta iniciativa permitirá el acceso a la supercomputación no solo a científicos y administraciones, sino también a pymes, lo que supone "democratizar el acceso a la inteligencia artificial".

EMPRESA PÚBLICO-PRIVADA

Banco Santander, ACS y Telefónica, los tres inversores privados principales del proyecto, controlarán de forma conjunta el 47% del capital de dicha sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno.

Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.

Por su parte, el Gobierno ostentará una participación del 47,99% a través de la 'SEPI Digital', mientras que la Generalitat de Cataluña contará con un 1% en una fase inicial.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL EN MULTIVERSE DE 107 MILLONES

El ministro ha señalado que se ha aprobado "una ampliación de capital en la empresa vasca Multiverse de 107 millones de euros", una compañía "líder mundial en la compresión de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial", que "permite, por ejemplo, ahorrar entre un 70 y un 80% en energía".

Asimismo, ha indicado que se destinarán "24,5 millones de euros en una empresa en Valencia para la producción de chips fotónicos", surgida de la Universidad Politécnica de Valencia.