AMP.- Marlaska advierte de que el miércoles empeoran las condiciones de extinción en Ávila y Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrece declaraciones a los medios durante en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero, a 27 de julio de 2026, en Navalcarnero, - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha señalado este lunes que hay "control sobre la emergencia" de los graves incendios que están afectando a la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid aunque reconoce que avanzan "despacio" en la lucha contra el fuego porque las condiciones climáticas "no están ayudando".

En ese sentido ha subrayado que este lunes y martes serán "centrales" en las labores de extinción de estos incendios porque a partir del miércoles 29 de julio las condiciones climáticas "van a cambiar" y serán aún más desfavorables para actuar contra el fuego. Las temperaturas subirán, habrá menos humedad y se esperan mayores ráfagas de viento, ha advertido.

Aunque en este momento las condiciones tampoco son "las más favorables", el ministro ha señalado que pueden permitir a los servicios de extinción "ser proactivos en avanzar" para "dominar" el incendio y por tanto ha puesto énfasis en los trabajos de las próximas 48 horas.

En declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado en Navalcarnero (Madrid) ha recalcado que hay casi 3.000 efectivos trabajando en todo el marco del incendio y casi un millar de medios terrestres fluviales y aéreos.

"Hay que ser positivos, estamos trabajando, tenemos control sobre la emergencia y tenemos los medios, pero también hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no están ayudando en absoluto", ha exclamado.

CUMPLIR LAS ÓRDENES DE DESALOJO

Por otro lado, el ministro del Interior ha hecho un llamamiento a las personas desalojadas para que no vuelvan de momento a sus domicilios y cumplan las órdenes de confinamiento y desalojo.

"Pido por favor que realmente se cumpla, que no se complique la actuación de todos los operativos que están luchando contra el incendio" y se garantice la seguridad de todos porque quienes incumplen estas órdenes están "perturbando, molestando e incidiendo negativamente en toda la operativa".

En la misma línea hace un llamamiento a los medios de comunicación para que no se acerquen a estas zonas de confinamiento y desalojo. Así ha pedido "responsabilidad" porque "no hay ninguna finalidad informativa" sino que se pone en riesgo la propia vida y la de los servidores públicos.

CASI 60.000 EVACUADOS Y CONFINADOS EN MADRID

Respecto a los distintos focos del incendio, ha señalado que este lunes los medios desplegados intentan evitar que el fuego avance hacia el norte en el entorno del embalse de San Juan (Madrid). Desde primera hora de la mañana trabajan con hidroaviones, helicópteros y medios anfibios y también en tierra con maquinaria pesada

"Esperemos que en el día de hoy podamos avanzar sustancialmente para evitar ese peligro" de avance del fuego en dirección norte y asegura que son "optimistas".

Por el sur, otro de los focos donde están centrados los trabajos es en la zona de Cadalso, Casillas y La Adrada para evitar que las llamas avancen hacia la provincia de Toledo y la zona de La Iglesuela. En esa zona habrá "muchos medios" y por tanto Marlaska dice estar "absolutamente convencido" de que el incendio no se extenderá hacia el sur.

El tercer gran punto está en el oeste, en los pueblos de Mijares, Gavilanes y Burgohondo para evitar que el fuego avance en esa dirección.

El ministro ha señalado que actualmente unas 35.000 personas permanecen evacuadas en Madrid y hay alrededor de 22.000 confinados en esta comunidad, con unas 25.000 hectáreas afectadas por el fuego. En Ávila hay 50.000 hectáreas de terreno calcinadas.