(AMP) VOIS (Vodafone) plantea un ERE en España que afectaría a hasta 180 trabajadores, el 20% de la plantilla

Archivo - FILED - 24 January 2024, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf: View of the Vodafone Campus, the headquarters of mobile communications provider Vodafone. Vodafone Germany is cutting and relocating around 2,000 jobs in a bid to save ·400 million ($4 - Rolf Vennenbernd/dpa - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vodafone Intelligent Solutions (VOIS), la división tecnológica y de servicios compartidos del grupo Vodafone, ha comunicado su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a un máximo de 180 personas, el 20% de una plantilla de alrededor de 900 trabajadores en España, según ha informado este martes UGT en un comunicado.

UGT, sindicato mayoritario en VOIS, ha rechazado la medida y ha denunciado la "continua destrucción de empleo" que, a su juicio, están sufriendo las plantillas del sector de las telecomunicaciones.

VOIS, la firma de I+D que permaneció vinculada al grupo Vodafone tras la venta de la 'teleco' Vodafone España al fondo británico Zegona, tiene su sede principal en su hub de Málaga.

Zegona completó en mayo de 2024 la adquisición de Vodafone España a Vodafone Group por 5.000 millones de euros, una operación con la que se hizo con el control de la operadora española.

El sindicato ha señalado que todavía está pendiente de analizar la memoria explicativa y el informe técnico que la empresa deberá presentar al inicio del periodo de negociación.

No obstante, ha considerado que, dada la actual carga de trabajo de VOIS, la reducción de plantilla proyectada resulta, "en principio, innecesaria y difícilmente justificable".

"Desde UGT afrontaremos este proceso con rigor y buena fe negociadora, defendiendo los intereses de todas las personas trabajadoras", ha indicado la organización sindical, que se ha fijado como objetivo "lograr la retirada de la medida o, en su defecto, reducir al máximo posible la afectación planteada por la empresa".

En el supuesto de que finalmente se mantenga el despido colectivo, UGT ha asegurado que trabajará para conseguir "las mejores condiciones posibles" y para maximizar las compensaciones económicas de las personas trabajadoras afectadas.

Asimismo, el sindicato ha subrayado que continuará defendiendo el empleo y reclamando "alternativas reales" frente a una dinámica de destrucción de puestos de trabajo que, según ha advertido, sigue afectando "gravemente" al sector de las telecomunicaciones.