Archivo - Dos trabajadores de Correos en una imagen de archivo. - CORREOS - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha autorizado este jueves la ampliación del plazo del voto por correo en estas elecciones generales hasta las dos de la tarde del 26 de noviembre, un día más de lo previsto.

La JEC subraya el visto bueno de la Sociedad Estatal de Correos y le encarga "extremar la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de los plazos legalmente establecidos".

La ampliación de plazo del depósito del voto por correo será aplicable a todos los electores que se encuentren en España y en los horarios habituales de apertura de las oficinas de Correos, y como máximo hasta las 14:00 horas.

El acuerdo, recogido por Europa Press, se comunica a la Dirección General de Política Interior, así como a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, la cual deberá dar la debida difusión a la referida ampliación de plazo.