La AN rechaza el intento del exjefe de la UCAO García Castaño de librarse de ser juzgado por la 'operación Kitchen'

Archivo - El ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño a su llegada a la Audiencia Nacional donde va a declarar por la pieza Iberdrola de la operación ‘Tándem’, a 2 de marzo de 2022, en Madrid (España). García Castaño acude a declarar en el marco de la in - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

El comisario permanecerá encausado pese al ictus que sufrió en mayo de 2022



MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha acordado inadmitir, en el seno de la pieza en la que se investiga la 'Operación Kitchen', el recurso de queja presentado por el que fuera comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño contra el auto de apertura de juicio oral de octubre de 2023 y le mantiene como encausado a pesar de su estado de salud.

En el auto de la Sección Tercera de Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que el pasado 23 de enero el instructor Manuel García Castellón acordó que no había lugar a la declaración de nulidad del auto de apertura de juicio oral respecto a este comisario, ni el sobreseimiento de las actuaciones frente a él. Y eso pese a que García Castaño sufrió en mayo de 2022 un ictus que llevó al magistrado en mayo de 2023 a acordar el sobreseimiento provisional del 'caso Villarejo' para él.

En ese auto de enero, el magistrado explicaba que "dada la gravedad de los hechos, la repercusión y la íntima conexión entre las actuaciones de cada uno de los investigados" era necesario acordar esa apertura de juicio para todos, "sin perjuicio de lo que se decida en el plenario".

La Sala entiende ahora que el auto contra el que va la defensa del comisario no es susceptible de recurso en lo relativo a la situación personal del imputado y por tanto "no es posible" admitir a trámite el recurso de queja formulado.

"No estamos ante un auto no apelable pero susceptible de otro recurso, sino ante uno contra el que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de otros cauces para hacer valer las pretensiones de la parte", explica.

EL AUTO DE OCTUBRE

Fue el pasado 13 de octubre cuando el juez acordó la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula del Ministerio por la denominada 'Operación Kitchen', el operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al ex tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso 'Gürtel'.

En un auto de 24 páginas, recogido por Europa Press, el magistrado rechazó por "extemporánea" la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la estableció, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados.

La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 incluía todos los delitos planteados por las acusaciones y que contemplan delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia.

Además de al exministro, el juez envió a juicio a Francisco Martínez, quien fuera director adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera,Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa 'Tándem' José Manuel Villarejo, así como al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.

El pasado mes de enero, el juez modificó parcialmente por un error técnico ese auto de apertura de juicio oral para excluir los delitos de secuestro y organización criminal.

Cabe recordar que en mayo de 2022 el tribunal que dirigía el primer juicio por 'Tándem' acordó suspenderlo para García Castaño debido a su estado de salud, y después de que un médico forense de la Audiencia Nacional emitiera un informe que acreditaba su gravedad y explicara que hasta dentro de seis meses no podría determinar las consecuencias definitivas del ictus.