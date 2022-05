La AN rechaza precisar en la sentencia por la trama 'Gürtel' en Boadilla que el PP "ni participó ni conoció" los hechos

El tribunal cree que la condena como partícipe a título lucrativo "no genera duda alguna que deba ser corregida"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzgó las actividades de la trama 'Gürtel' en Boadilla del Monte (Madrid) ha rechazado precisar en la sentencia que ya dictó el pasado mes de abril que el PP "ni participó ni conoció" los hechos, tal y como le había pedido el Partido Popular, al considerar que la condena de la formación política como partícipe a título lucrativo "no genera duda alguna que deba ser corregida".

Así se recoge en un auto del pasado miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, con el que el tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, José Ricardo de Prada y María Dolores Hernández Rueda responde a las peticiones realizadas por las distintas partes para que corrigiera errores y aclarara determinados puntos del fallo.

En el caso del Partido Popular, había solicitado al tribunal que precisara en la sentencia con la que le condenó como partícipe a título lucrativo al pago de hasta 204.198,64 euros que, "en tanto que partícipe a título lucrativo, ni participó ni conoció de los hechos objeto de enjuiciamiento respecto de los que se le atribuye un beneficio".

Sin embargo, el tribunal considera que tanto esta como otras peticiones de otras partes son "cuestiones absolutamente intrascendentes". "Las inclusiones que pretende la representación procesal del Partido Popular en relación a su título de participación en el proceso no genera duda alguna que deba ser corregida", contesta.

En cualquier caso, el Partido Popular planea recurrir esta última sentencia por las actuaciones de la trama liderada por Francisco Correa, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Se trata de la tercera condena del tribunal a los 'populares', después de las sentencias por la primera época de la 'Gürtel' y por el uso de la 'caja b' para costear las obras de reforma de la sede del PP en Génova.

Los magistrados determinaron en su fallo que la formación política debe abonar esa cantidad por responsabilidad directa y solidaria de Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; el ex alcalde del municipio madrileño Arturo González Panero, apodado 'El Albondiguilla'; o los que fueran gerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

La sentencia afirma que el beneficio para el PP fue "evidente". Según su relato, se derivó de los pagos del Grupo Correa destinados al "sostenimiento de la propia organización", por lo que se traducía en un "menor gasto" para el sostenimiento del partido en Boadilla del Monte y para afrontar las campañas y precampañas de 2003 y 2007.

VARIACIONES EN LA PENA IMPUESTA

El tribunal no ha descartado todas las peticiones realizadas por las partes, admitiendo que "procede la rectificación una vez comprobado que efectivamente se han producido errores materiales en la redacción y transcripción de la sentencia".

Así, entre los cambios que ha efectuado destacan las correcciones de condena. En este sentido, aclara que a Rodolfo Benigno Ruiz le corresponde una pena de dos años de cárcel, no de dos años y medio; a César Tomás Martín, 1 año y 2 meses por cohecho pasivo, no 1 año y 6 meses; y a José Blanco Balín, 1 mes y 15 días por blanqueo de capitales, no 1 año y 6 meses.

En la misma línea, establece que Antonio de Miguel fue condenado en calidad de "cooperador necesario", no de "cómplice", por los delitos de fraude y prevaricación.

También acuerda mencionar expresamente en el fallo que Martín se ha ofrecido pagar 125.000 euros al Ayuntamiento de Boadilla del Monte por responsabilidad civil y que José Luis Ulibarri ya ha satisfecho el pago de 500.000 euros en el mismo concepto, "dándose por resarcido de los daños y perjuicios".

La sentencia, que condena a un total de 23 personas, impone la pena de prisión más alta para 'El Albondiguilla'. Deberá cumplir hasta 36 años y 11 meses de cárcel por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo y malversación de caudales públicos.

Los magistrados cargaron con dureza contra González Panero, subrayando que "negó su participación en los hechos en las seis declaraciones que realizó en fase de instrucción, y no fue hasta días antes del inicio del juicio en que presentó un escrito anunciando 'un reconocimiento de hechos'".

Para el cabecilla de 'Gürtel' y su subalterno, fijaron condenas ostensiblemente menores, después de que ambos presentasen sendos escritos de confesión antes del inicio de la vista oral. En consecuencia, Correa y Crespo añadirán a su cuenta 13 años y 6 meses de cárcel, respectivamente, por los mismos delitos mencionados.