Ángeles Maestro dice al juez que desconocía que la organización palestina a la que donó dinero fuese terrorista

Publicado 05/02/2019 11:51:18 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exdiputada de Izquierda Unida Ángeles Maestro ha declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que no tenía constancia de que la activista Leila Khaled formase parte del Frente Nacional para la Liberación de Palestina ni de que esta organización constase en la lista europea de grupos terroristas cuando promovió una cuestación para el pueblo gazadí y le entregó los fondos recaudados.

Así lo ha mantenido a preguntas del propio juez, la acusación que ejercida por la asociación Law Force Project Spain y su letrada durante su declaración como imputada por un delito de financiación del terrorismo a raíz de la denuncia presentada por esa entidad estadounidense y la Asociación Cultural Judía de Ibiza, que se ha retirado del procedimiento.

En declaraciones a los medios al término de su declaración, Maestro, que ha sido recibida con aplausos por compañeros de la asociación Red Roja de la que forma parte así como por el concejal de IU en Madrid Carlos Sánchez Mato, ha dicho tener "la conciencia tranquila" y confiar en que finalmente, se archiven las actuaciones contra ella y dos activistas más de la misma organización.

RECAUDÓ 5.300 Y 3.085 EUROS PARA GAZA

En total, Red Roja recaudó en 2014 un total de 5.300 euros en una campaña en su página web que entregó a Leila Khaled dado que se encontraba en España invitada por el Ayuntamiento de Barcelona a una feria literaria. Un año después, tras una nueva incursión israelí en Gaza, recaudó por la misma vía 3.085 euros que se entregaron a representantes en España de la Autoridad Nacional Palestina.

La denuncia se dirigió contra ellas en el marco, precisamente, de las actuaciones sobre aquella invitación a la mencionada activista por el consistorio de la Ciudad Condal. "La acusación se centraba en a quién dimos el dinero, pero Palestina no es un lugar al que sea fácil enviar dinero por transferencia bancaria. En 2014 estaba aquí Leila Khaleb, el símbolo vivo más importante o referente del pueblo palestino y se lo dimos a ella", ha explicado.

"Yo no tenía constancia de que fuera una dirigente del FPLP porque no es por eso por lo que es famosa -prosigue la ex diputada de IU--. Ella simboliza en sí misma la lucha del pueblo palestino más allá de si forma parte de una organización o no. Y yo desconocía absolutamente que el Frente Popular estuviera en un listado europeo de organizaciones terroristas desde 2002 porque sus representantes se mueven con toda libertad".

La defensa de Maestro ha ofrecido al juez la acreditación del destino final de aquellos fondos, que fueron a parar, según sostiene, a instituciones sanitarias, aunque confía en que el procedimiento se archive antes de oficio. De otro modo, instará el sobreseimiento. "Es todo un poco insólito, la verdad. ¿Quién es el terrorista, el que invade un país o quien intenta resistir?", plantea la ex diputada.