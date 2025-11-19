Anticorrupción pide al Supremo que revise la libertad de Ábalos y Koldo tras pedirles cárcel por la trama de mascarillas

El diputado y exministro José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado instructor del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo', Leopoldo Puente, que revise las medidas cautelares impuestas tanto al exministro José Luis Ábalos como al exasesor Koldo García después de reclamar cárcel para ellos por la presunta trama de mascarillas.

Así lo hace en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita que se celebre una vistilla para modificar las medidas de prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial que ambos tienen vigentes.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha reclamado 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para el presunto conseguidor Víctor de Aldama.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))