Aragonès critica el regreso "con alfombra roja" de Juan Carlos I mientras hay "exiliados políticos" catalanes

BRUSELAS, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha criticado este jueves el regreso con "alfombra roja" del rey emérito Juan Carlos I a España, en contraste con la situación de "exiliados políticos" como Carles Puigdemont y los eurodiputados de Junts.

"Quiero poner de manifiesto que el retorno del rey del emérito en el que se le pone una alfombra roja con todos los honores es incompatible con una democracia que es autoexigente con si misma", ha afirmado en declaraciones a la prensa en el Parlamento Europeo tras reunirse con eurodiputados de partidos catalanes.

A su juicio, el monarca debería "asumir todas sus responsabilidades" y ha denunciado que la Fiscalía archive las investigaciones en curso. "Demuestra que en materia de calidad democrática y de asunción de responsabilidades el estado español deja mucho que desear", ha reiterado.

Aragonès ha insistido en que esta situación "contrasta" con la situación de "represión" que sufren las personas "en exilio contra su voluntad". "Me pude reunir con tres eurodiputados que son exiliados políticos a causa de una represión totalmente injustificada, de carácter político", ha señalado, en referencia a los representantes de Junts, Carles Puigdemont, Toni Comin y Clara Ponsatí.

Juan Carlos I llegará este jueves a España, en su primer viaje desde que se instaló en agosto de 2020 en Emiratos Árabes Unidos, y el lunes se verá con el Rey Felipe VI en Madrid, según ha informado Zarzuela. El que fuera monarca durante casi cuatro décadas permanecerá entre el jueves y el domingo en la localidad gallega de Sanxenxo, donde asistirá a una regata antes de trasladarse a Madrid el lunes.

PIDE QUE LA REUNIÓN CON SÁNCHEZ "NO SEA SOLO UNA FOTO"

Sobre la próxima reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, el dirigente catalán ha insistido en que está abierto a reunirse con Pedro Sánchez aunque ha reclamado "explicaciones" y "transparencia" sobre los casos de espionajes a través de Pegasus a líderes independentistas, entre ellos al propio Aragonès.

"No tengo ningún problema, en cuanto se fije una fecha, de mantener la reunión. No buscamos una foto, es necesario explicaciones, transparencia, asunción de responsabilidades y garantías de no repetición", ha asegurado.

Al ser preguntado si corre peligro la legislatura en el Congreso de los Diputados por los desencuentros del PSOE con sus socios, el dirigente de ERC ha insistido en que es "bastante incompatible" que alguien sea "lo suficientemente peligroso para ser espiado", "pero lo suficientemente bueno para que te garantice la estabilidad".