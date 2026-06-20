Arcadi España dice estar convencido de que "la verdad se acabará imponiendo" en el caso de Begoña Gómez

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este sábado que "todos saben lo que está pasando y por qué está pasando" sobre el procesamiento judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así se ha manifestado en X tras conocerse el auto del juez Juan Carlos Peinado sobre Gómez, en el que ha acordado abrirle juicio oral, así como retirarle el pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial. Le atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Arcadi España ha afirmado estar convencido de que "la verdad se acabará imponiendo", aunque ha advertido de que "nada reparará el daño ya causado". El ministro ha acompañado su mensaje, como el resto de sus compañeros y dirigentes socialistas, con el hashtag #YoConBegoña.