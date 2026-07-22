Arcadi España, sobre la posición del Tribunal de Cuentas con la amnistía: "Debe dilucidarse en los ámbitos jurídicos"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y los objetivos - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha indicado que la posición del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la ley de amnistía es una cuestión que debe "dilucidarse en los ámbitos jurídicos", si bien ha defendido que la medida que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez para favorecer a los encausados por el 'procés' hay que ponerla en "valor" porque "ha funcionado" y ha permitido la "normalización" de la convivencia en Cataluña.

Así ha respondido el ministro en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, al ser cuestionado después de que el órgano fiscalizador haya acordado reanudar la tramitación del procedimiento, que estaba suspendido desde que planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial al considerar que el supuesto desvío de fondos para el proceso independentista catalán afecta a los intereses financieros comunitarios.

Ahora, el Tribunal de Cuentas no ha aplicado la ley de amnistía inmediatamente y ha pedido a las partes sus alegaciones en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del 'procés', después del aval del TJUE a la ley de amnistía.

En este sentido, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig han presentado un escrito a la secretaría general de la Comisión Europea para denunciar a España por el "incumplimiento" de la ley de amnistía tras el pronunciamiento del TJUE.

"PONER EN VALOR" LA AMNISTÍA

Para el titular de Hacienda, la ley de amnistía aprobada por el Gobierno "ha permitido una normalización en Cataluña" que, en su opinión, ha favorecido "una situación social mucho más de convivencia". "Eso es el elemento que tenemos que poner en valor. Lo demás son cuestiones jurídicas que tienen que dilucidarse en los ámbitos jurídicos", ha resaltado al ser cuestionado por la respuesta del Tribunal de Cuentas.

No obstante, Arcadi España ha insistido en que es "evidente" que la convivencia en Cataluña ha mejorado con la amnistía, "un debate de fondo" al que, a su juicio, no se le da la importancia que le corresponde.